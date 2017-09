Arte y origen: Domínguez, Millares y Chirino

El hoy conocido como Castillo de la Luz, antigua Fortaleza de Las Isletas, reconstruido como sala de exposiciones en el año 2015 por Nieto Sobejano Arquitectos, acoge la exposición Una mirada insular hasta el próximo domingo 1 de octubre incluido. Óscar Domínguez, el pintor tinerfeño, es un referente ineludible en la ebullición de las vanguardias parisinas de las primeras décadas del siglo XX y los dos artistas grancanarios, Millares y Chirino, dos baluartes del arte abstracto, componentes ambos del Grupo El Paso.

Un total de 50 piezas, entre ellas, alguna pintadera y préstamos del Museo Canario, dato significativo es también saber que tanto Millares como Chirino hicieron de este museo su aula de aprendizaje, asiduos visitantes, recorrieron sus salas y se dejaron impregnar de la sabiduría y la tradición que reflejarían después en su obra.

Aunque no parezca haber más que el origen insular y la dedicación al arte como nexo de unión entre estos artistas de épocas diferentes, según Juan Manuel Bonet, comisario de esta exposición y actual director del Instituto Cervantes, partiendo de Cueva de Guanches , pintura de Óscar Domínguez y perteneciente hoy a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la exposición propone una mirada al interés que comparten los tres artistas al indagar en las raíces prehispánicas del archipiélago.



La importancia de ese substrato primitivo que a ellos sirvió como basamento artístico no ha sido puesto de manifiesto con la importancia requerida, si nos referimos al mundo del arte y de la cultura, o al menos, no en las obras que han llegado a ver la luz. El diálogo de lo presente con nuestra tradición es necesario y vital, puesto que nos constituye e identifica. En el caso de los artistas convocados, podemos ver cómo concentraron su atención en algún momento de su proceso creativo en los orígenes de nuestra cultura aborigen. Acudieron a la tradición, sin por ello rechazar lo ajeno o suplantarlo. La exploración de un espacio simbólico donde conviven lo propio y lo ajeno está representado en esta muestra, que bien podría apuntar una vía de reflexión sobre problemas actuales de ámbito cultural e identitario. Es una pena que no miremos donde hay señales que puedan abrirnos la mente y estemos tan distraídos con las lecturas interesadas del presente. Las actuales y próximas generaciones nos agradecerían una reflexión más distanciada sobre cultura e identidad, basada en la indagación de artistas señeros como los que forman esta exposición. La noción de identidad enriquecida que encontramos en sus pinturas y esculturas cumple una triple función: evitar la ruptura en la historia, establecer una continuidad con la obra de los ancestros y asumir el pasado al proyectarlo a un nuevo futuro.



Exposición permanente de Martín Chirino. Eva González.

El recorrido por ese diálogo entre pasado y presente, cultura e identidad, forma y discurso tiene momentos sublimes. Es un gozo contemplar el cuadro Cueva de Guanches de Óscar Domínguez. Su estética surrealista nos sorprende, embelesa o nos puede abrumar. O la sensación de asombro que nos producen las arpilleras de Manolo Millares o los Afrocanes de Chirino, expuestos en esta muestra. Pero más allá del goce y el asombro, es necesario entender el acercamiento de tres artistas de reconocimiento universal que avanzaron sin desligarse de la procedencia, sin desviarse de su propia singularidad. ¿Sería eso lo que les dio un impulso inicial a su carrera artística?, ¿fue el hecho de salir de las islas lo que les permitió lograr el éxito?, ¿estaríamos hoy hablando de ellos si no hubieran salido fuera de Canarias?



Me inclino a pensar que en ninguna de las obras se lee una oposición a lo común, ni la valoración de lo exclusivo, más bien se agradece reconocernos a través de símbolos, materiales, paisajes y mostrar a la humanidad parte de lo que somos. No nos trasladan el conflicto sobre identidad, cultura y arte. No sabemos si llegaron a resolverlo, pero se ocuparon de él de una manera honesta y explícita, lo trabajaron y aquí puede observarse parte del resultado. El producto de esta tensión está implícito en la belleza de la obra del que ya transitó por distancias y abismos.

Un recorrido a varias voces

En la primera sala se exponen El Drago de Domínguez, una arpillera de Manolo Millares y una de las espirales de Chirino, tres elementos que hacen referencia al mundo aborigen. De paso encontramos algunas piezas que pertenecen a la obra permanente de la Fundación, entre ellas, Mi patria es una roca , cuyo título corresponde a un verso del poeta y escritor grancanario Nicolás Estévanez, de su famoso poema Canarias .

Cueva de Guanches, Óscar Domínguez. Eva González.

En la tercera planta nos espera Millares, con una fusión entre el mundo aborigen y la España Negra, su particular respuesta al horror y al sufrimiento del ser humano, su lectura descarnada de la época más oscura de nuestro país.

Los Afrocanes y las Reinas negras de Chirino amplían el foco hacia referencias culturales que podrían asociarse a la africanidad, lectura que, por otro lado, sigue siendo un tema discutido aunque vinculado al origen de su obra.

Antonio Puente, Director de Comunicación de la Fundación, nos acompaña en la visita. Señala, además del nexo aglutinador de la tradición y el mundo aborigen, el recorrido cronológico por el siglo XX que supone juntar a los tres artistas, teniendo en cuenta que Domínguez pertenece al periodo de la preguerra y por otro lado, la actualidad contemporánea a la que corresponden Millares y Chirino.

En el recorrido nos cruzamos también con otras miradas, con otras voces. Miembros de la asociación NACE (Nueva Asociación Canaria para la Edición) visitan la exposición. Aquiles García, presidente de NACE asegura que es un honor tener la Fundación en Las Palmas de Gran Canaria y sobre todo en La Isleta. Con respecto a la muestra, se manifiesta maravillado ante el impulso creativo de los tres artistas y destaca el apoyo mutuo que surgió entre Millares y Chirino.