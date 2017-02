Canarias, primer laboratorio de Europa en prevención de ahogamientos

Canarias ostenta el primer puesto en número de ahogados de toda España. El segundo es Galicia pero gran parte de los fallecidos son personas que han interactuado con el mar por razones laborales; en cambio aquí el 97% de los fallecidos interactuaban con el agua por ocio.

“El 80% de los ahogados en Canarias son extranjeros de doce nacionalidades diferentes. Desconocen el peligro de bañarse a mar abierto”, afirma el periodista Sebastián Quintana Galván, autor, director y coordinador de la campaña acuática preventiva Canarias, 1.500 kilómetros de costa, pionera no solo en España sino en todos los países de la Unión Europea. “Canarias se ha convertido en el primer laboratorio español y europeo para la prevención de los ahogamientos”, afirma.

Quintana Galván destaca que a lo largo de 2016 se produjo un accidente en el medio acuático cada dos días. Por ello, reclama incrementar las campañas de sensibilización por parte de las instituciones públicas y empresarios del sector hotelero, puesto que el 80% de los accidentes tienen su origen en una imprudencia; el 89% de los afectados identificados son de hasta 16 nacionalidades diferentes.

“Los únicos meses en que la cifras de fallecidos por inmersión descendieron con respecto a 2015, fueron julio y agosto (-31%), coincidiendo con la activación de la campaña audiovisual en prensa, radio y TV”. Asimismo, señala que durante 2015 en Canarias fallecieron víctimas de accidentes de tráfico 39 personas y por ahogamiento, 62”.

En el total de incidentes (ahogamientos, semi ahogamientos, rescates y accidentes acuáticos), Tenerife registra el 38%, seguida de Gran Canaria (27%), Lanzarote (12%), Fuerteventura (13%), La Palma (5%), La Gomera (4%) y El Hierro (1%).

En los doce meses de 2016, el 89% de los afectados identificados fueron extranjeros de hasta 16 nacionalidades diferentes (Mauritania, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Austria, Francia, Italia, China, Irlanda, Chequia y Eslovenia), correspondiéndose el 11% a españoles. Del total de afectados (no fallecidos), hay que añadir Polonia, Rusia e Islandia.

“Si bien la siniestralidad detectada puede generar preocupación, las playas canarias son muy seguras, tal como confirma el medio centenar con el distintivo de bandera azul. Sumando los 15 millones de turistas que nos han visitado en 2016 más los 2,1 millones de residentes en las Islas, la ratio desvela que se produce una muerte por ahogamiento por cada 237.500 personas”.

72 personas fallecieron por ahogamiento en Canarias entre enero y diciembre de 2016, lo que que equivale a un incremento del 16,12% en relación al mismo periodo de 2015 (62 fallecidos). La media mensual se establece en seis muertes. El año 2017 empezó igual que acabó 2016, con un muerto por ahogamiento, en este caso un finlandés de 65 años en Playa del Inglés, que intentó rescatar a su esposa de 60. Al final él falleció y a su mujer la rescataron los servicios de salvamento.

Gráfica con el número de fallecidos por ahogamiento en Canarias en 2016.

“Desde hace décadas hemos asumido como algo natural las campañas que anualmente se desarrollan en la prevención de accidentes de tráfico en el ámbito de la seguridad vial, de incendios o por subida de las temperaturas con las olas de calor. Sin embargo, hasta hoy jamás se ha puesto en práctica una campaña preventiva por accidentes en el medio acuático de difusión masiva. El objetivo es, por tanto, coadyuvar a generar una cultura de la seguridad acuática”. Por todo ello, desde Canarias se invita a otras comunidades autónomas a sumarse a la campaña para prestigiar la denominada Marca España como un destino seguro.

Incidencias acuáticas

El número total de incidencias acuáticas contabilizadas en estos once meses de 2016 se eleva a 154, desglosándose de la siguiente forma: 46 bañistas que sufrieron lesiones de gravedad por semiahogamiento, 28 rescates y nueve accidentes acuáticos.

“La campaña tiene un tratamiento totalmente positivo. En ella se invita al turista y al residente a hacer uso de playas, piscinas y embalses con moderación y sentido común. El mensaje de cumplir las medidas preventivas y respetar las recomendaciones de los socorristas está claramente reforzado a lo largo de toda la producción. El objetivo primordial es reafirmar que Canarias es un destino seguro. Esta iniciativa es un paso cualitativo más para alcanzar la excelencia turística”.

El mes que más muertes ha registrado por esta causa es mayo (once), seguido de enero (nueve), octubre y noviembre (ocho). De éstos, el 81% se corresponden con varones, mientras que el 19% mujeres. Por islas, es Tenerife la que ostenta el récord, con 20 fallecidos, Gran Canaria (17), Fuerteventura y Lanzarote (11), La Palma (6), La Gomera (2) y ninguno en El Hierro.

440 muertos en España, 63 en Canarias

El año pasado hubo 440 muertos por ahogamiento en España, 63 de ellos en Canarias. El informe de la OMS de 2014 advierte que las muertes por ahogamiento representan la tercera causa de fallecimientos en todo el planeta, donde mueren ahogadas 600.000 personas al año. En la UE el ahogamiento es la segunda causa de muerte en menores de 20 años, en gran parte por haber ingerido previamente bebidas alcohólicas o drogas.

Entre enero y noviembre, casi el 85% de los fallecidos identificados fueron extranjeros de hasta doce nacionalidades diferentes: Mauritania, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Austria, Francia, Italia, China, Chequia e Irlanda. Solo el 15% de los ahogados son españoles.

“Canarias tiene un hecho diferencial mundial. Vivimos del turismo y de los 9.500 kilómetros lineales de costa que hay en España, 1.530 son en Canarias. Tenemos el único punto de España y Europa donde los 365 días del año es temporada alta con calor y además vamos a superar los 14 millones de turistas”.

Gráfica con el número de ahogados por nacionalidades.

Entre los afectados identificados, el 39% era adulto, el 22% mayor de 60 años y un 7% menor de edad. El entorno donde se produjo el accidente, el 90% fue en playa, piscina natural (5%) y piscina (4%). Las actividad que realizaban en el momento de sufrir la incidencia es la siguiente: bañista (87%), pescador/mariscador (6%), submarinista (5%) y deportes acuáticos (1%).

“La casuística que se da en Canarias es que el 80% de los fallecidos son extranjeros de hasta quince nacionalidades diferentes. Eso significa que muchos de los turistas desconocen la realidad de lo que es bañarse en mar adentro. Vienen de bañarse en ríos y en lagos y desconocen que las mareas suben y bajan, que hay corrientes, que el viento afecta, que cada playa tiene su propia idiosincrasia, y aquí viene el turista sin el más mínimo conocimiento de qué es interactuar con el mar”.

Franja horaria

Ahogamientos por franjas horarias.

El estudio revela igualmente que la franja horaria donde crece el número de accidentes en medio acuático es la tarde (53%), seguida de la mañana (20%) y la noche (2%), según los datos que elabora periódicamente Portada Comunicación, promotora de la primera Campaña Audiovisual para la Prevención de Accidentes en Medio Acuático, auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Gobierno de Canarias.

“Esta es la primera campaña que se activa en España y en toda la UE tampoco existe ninguna campaña. Ahora estamos oyendo y viendo en televisiones y radios algunas campañas para prevenir los accidentes de tráfico y la seguridad vial, con imágenes muy crudas. También hay campañas para evitar los incendios pero jamás nadie ha activado una campaña para evitar ahogamientos”.

Casi 11 millones de personas (10.769.181) es el impacto global que registra la segunda temporada de la campaña Canarias, 1500 Km de Costa, a través de la Televisión Canaria, Canarias Radio la Autonómica, Facebook, Youtube y las seis pantallas led ubicadas en las principales playas del sur de Gran Canaria, emplazadas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

“El principal escollo que me he encontrado son las propias autoridades, la propia industria turística que ha interpretado que lanzar una campaña audiovisual para la prevención de ahogamientos daba mala imagen a las propias islas cuando es todo lo contrario. Queremos aspirar a ser un destino de excelencia y que sea Canarias la primera que haya activado esta campaña en toda Europa es un hito. Es una campaña en positivo, no hay ninguna imagen dura. Al contrario, es positivo dar tranquilidad y seguridad”, explica el periodista Chano Quintana.

“El ahogamiento ha sido la muerte silenciosa, la muerte oculta por las propias autoridades pensando que esto va a dañar la marca Canarias, y no es así”.

Campaña televisiva

Según datos facilitados por la dirección de Televisión Canaria, por medio del correspondiente certificado de emisión, el total de espectadores que han visto la campaña Canarias, 1500 Km de Costa durante los dos meses de emisión (julio-agosto 2016) asciende a 8.224.181 televidentes.

“La campaña nace a partir de un ahogamiento que yo sufro con ocho años en la playa de Bañaderos, donde veraneábamos. Yo sufrí una parada cardiorrespiratoria, me estaba ahogando, no sabía nadar a esa edad, y en la playa de La Cantera, que es una piscina natural, me salvó un amigo que nos cuidaba y que tenía seis años más, Paco, que actualmente es camarero del restaurante de El Corte Inglés”.

“Cuando yo me estoy ahogando, una señora con un niño al lado en una colchoneta, le decía: “Mira al niño cómo juega y mueve las manos”, mientras yo me ahogaba. Se pensaba que mis aspavientos eran parte de un juego. Yo sentí el mayor sufrimiento de toda mi vida y luego la mayor sensación de placer, que es ver el túnel con todo el resplandor alrededor. Fue la mayor sensación de paz. Me di cuenta desde esa edad que la muerte por ahogamiento es la muerte silenciosa y la muerte silenciada”.

“A esta altura de mi vida, varias décadas después, encontré tiempo y siempre he tenido en mi mente que pasaban los años y nunca vi una campaña para evitar ahogamientos. De ahí parte esa insistencia y cabezonería mía por sacar la campaña adelante. Tengo 56 años y recuerdo el caso como si fuera ayer y siempre lo he tenido muy claro”.

Por su parte, las nueve cuñas de promoción que han estado en emisión aproximadamente ocho semanas en Canarias Radio La Autonómica se han repartido en todas las franjas horarias de la cadena. La audiencia de la cadena está en 35.000 oyentes diarios de lunes a domingo, justo en la franja en las que se han emitido las promociones, lo que genera un impacto total de 1.855.000 oyentes.

“El gran escollo ha sido convencer a las autoridades de que estas herramientas producen un efecto positivo porque demuestra que las autoridades canarias y el sector turístico se preocupan por quienes nos visitan, los turistas, y también por los que residimos aquí”.

Redes sociales

En cuanto a las redes sociales, los registros actualizados indican que en Youtube las reproducciones totales del canal ascienden a 10.000, contactos que se localizan en más de 50 países, destacando España, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Suecia, México y Países bajos, entre otros. Por su parte, en Facebook, el alcance de las publicaciones se cifra en unas 180.000 personas, con 27.000 reproducciones de contenido relacionado con la campaña.

La campaña ya ha cumplido un año. “El año pasado fue el Gobierno de Canarias quien la apoyó, aunque costó bastante. El año pasado se emitió todo el verano a través de la Televisión Canaria. La campaña está grabada en seis idiomas y tiene los nueve supuestos más comunes a los que se enfrentan los bañistas en sendos microespacios. Cada uno dura dos minutos pero hay además un documental central de 22 minutos, donde damos a conocer todo el entramado de seguridad que tiene Canarias. El 112 es un ejemplo internacional”.

Los ahogamientos son la segunda causa de muerte accidental en Europa en menores de 20 años y la tercera causa de muerte no intencional en todo el planeta, según desvela el informe sobre ahogamientos elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El año pasado conseguimos el respaldo del Gobierno de Canarias, aunque todo quedó a medias. Televisión Canaria emitió maravillosamente la campaña y la cadena Lopesan se unió, que fue la primera que apostó y que tiene el vídeo en todas las habitaciones”.

Un documental de 22 minutos y nueve micro-clips grabados en seis idiomas (español, inglés, alemán, sueco, italiano y francés) que recrean las situaciones de riesgo más comunes a las que se expone un bañista se difunden en estos momentos en los canales de televisión y radio de la Canarias y en las principales redes sociales.

Charlas escolares

Este mes de enero se iniciará otra iniciativa consistente en la impartición de charlas a escolares de entre siete y quince años, a lo largo del curso académico 2016-2017, en el Museo Elder de la Ciencia y Tecnología. Los cálculos apuntan que a final del curso, unos 6.000 estudiantes isleños habrán recibido los principales consejos para actuar con responsabilidad y sentido común a la hora de acceder al agua.

“En la campaña han participado unas 70 personas de quince instituciones y 50 de nuestro equipo, donde había actores y figurantes. Hemos rodado por las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. El presupuesto no nos alcanzó para La Palma, La Gomera y El Hierro”.

“El año pasado el Gobierno de Canarias nos dio 30.000 euros y nos lo gastamos rodando por la islas. Este año entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han sido 18.000 euros. Recreamos las situaciones de peligro más comunes en el agua”.

La campaña presenta nueve micro-clips que recrean las situaciones de riesgo más comunes a las que se puede enfrentar un usuario del baño. Tienen una duración de dos minutos cada uno y dan a conocer las recomendaciones básicas en actividades como la práctica del buceo, bañistas con movilidad reducida, consejos esenciales para el baño en presas y estanques, así como el comportamiento en los deportes acuáticos que suponen un mayor riesgo (motos acuáticas, windsurf, kitesurf, etcétera).

Las pantallas de las playas de San Bartolomé de Tirajana cuentan con información y consejos audiovisuales a los bañistas. “Es la primera vez que se hace en Europa y ya lo han visto 300.000 personas. Un mínimo despiste puede llevarnos a la muerte por ahogamiento. Y se trata de una muerte silenciosa, no dañas a nadie, no rompes nada y te vas solito. Al contrario que un accidente de tráfico. Uno que se está ahogando no puede pedir socorro porque si abre la boca se ahoga más. Lo más que puedes hacer es agitar las manos”.

Hay un informe que ha hecho el experto universitario en seguridad y emergencia José Joaquín Cabrera, que señala que en 2013 en Canarias murió más gente ahogada que en accidentes de tráfico. A día de hoy Canarias ostenta el segundo puesto en número de ahogados de toda España. El primero es Galicia pero gran parte de los fallecidos son personas que han interactuado con el mar por razones laborales; en cambio aquí el 97% de los fallecidos interactuaban con el agua por ocio. El 97% son hombres y el 80% extranjeros, mientras que en la Península la mayoría son españoles: el 78%.

Canarias, laboratorio español y europeo

Zona costera en el norte de Gran Canaria. (Alejandro Ramos)

Canarias se ha convertido en el laboratorio español y europeo para prevenir y reducir los accidentes en el medio acuático. El Archipiélago, único destino español y europeo con los 365 días de temporada alta, batiendo récords mes tras mes en llegada de turistas (se prevé 14 millones al finalizar 2016) y con cifras que la sitúan entre las dos comunidades con más muertes por ahogamiento de todo el país, ha puesto en alerta a las autoridades autonómicas.

Con la activación de la campaña audiovisual el verano del año pasado, titulada Canarias, 1.500 Km de Costa, el Gobierno autónomo impulsaba por primera vez en España y en la UE la emisión de recomendaciones para prevenir y reducir las cifras de incidencias registradas en playas, piscinas, parques acuáticos y embalses, valiéndose del canal de televisión autonómico y de la radio pública.

El autor y director de la campaña, el periodista grancanario Sebastián Quintana, elabora mensualmente un estudio estadístico en el que se recogen los incidentes registrados en la comunidad autónoma de Canarias. 62 personas fallecidas por ahogamiento y más de 40 con lesiones graves fue el registro de accidentes en medio acuático el pasado año 2015. La desinformación y las imprudencias generan el 90% de los casos de accidentes.

Canarias, 1.500 Km de Costa fue galardonada este año con el primer Premio del III Foro Internacional de Turismo de Maspalomas. En la campaña han participado más de setenta efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Cruz Roja Española, 112 Canarias, Servicio de Urgencias Canario, Bomberos, Policía Local, Protección Civil, patronales hoteleras de las dos provincias, turoperadores, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Federación Española de Agencias de Viajes, las cadenas hoteleras Lopesan y Meliá y la Naviera Armas.