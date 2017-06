El cuento de la criada: libro vs serie

La historia es narrada por Defred, una de las Criadas que, envuelta en su hábito rojo, es sometida a violaciones revestidas de ceremonia. Las mujeres son ahora un medio y carecen de la libertad de decidir, incluso sobre sus propios cuerpos.

Un nuevo mundo de represión

La autora empezó a escribir la novela cuando vivía en Berlín. Era 1984 y todavía existía el Muro que dividía Alemania. En la introducción del libro, Atwood cuenta como durante sus visitas al otro lado del Telón de Acero experimentó “ la cautela, la sensación de ser objeto de espionaje, los silencios, los cambios de tema, las formas que encontraba la gente para transmitir información de manera indirecta”. Esa atmósfera opresiva y a ratos psicótica, donde las intenciones de todos son puestas en duda, es uno de los aspectos que El cuento de la criada retrata. En él se percibe la angustia y el anhelo de lo que fue, pero sobre todo, Atwood describe con maestría como el ser humano es capaz de adaptarse y terminar por asumir una realidad injusta.

Siento que la serie no ha conseguido transmitir esto de un modo tan efectivo como el libro. Pese a contar con recursos para ello, a los creadores les han podido más las prisas que el conseguir la ambientación adecuada. Obvian el hecho de que estas mujeres apenas puedan tener contacto visual o como hace años que nadie las toca, cuando es esa mezcla de falta de piel y sensación de invisibilidad lo que más las daña. “¿Quién me censuraría por desear un cuerpo verdadero para rodearlo con mis brazos? Sin él también yo soy incorpórea”, se plantea su protagonista. Una necesidad primaria pero vital que se vuelve algo anecdótico en la serie, donde la represión parece más un protocolo a elegir que una verdadera imposición.

Es más, mientras que el personaje original de Defred cuenta lo sucedido desde su papel de observadora, como una historiadora que fue testigo de los hechos, la Defred televisiva adopta un papel más activo. Su actitud huele a heroicidad desde el minuto uno. No hay más que ver la escena del macaron, un gesto que se limita a transmitir la condescendencia con que las Señoras tratan a las Criadas, y que adquiere en la adaptación varias licencias impensables. Aquí Defred acepta la galleta para luego ir al baño a escupirla. Va sola, algo totalmente prohibido, y entra en el de las Señoras, como si las restricciones fueran algo arbitrario. Luego se mira al espejo (otro lujo) desafiante, una pista más de su desobediencia.

Fotograma de la serie. (DP).

Aún quedan capítulos por emitir pero se intuye que los creadores han querido darle un giro, fieles a esa manía tan americana de autoproclamarse salvadores del mundo. Atwood no necesitó héroes. Su historia la protagoniza una persona normal, que no sobresale ni por su valentía, ni por su decisión. Es una voz anónima que lidia con la situación de la mejor forma que puede. Añora a su hija pero no va a buscarla. Elucubra hipótesis sobre el paradero de su marido pero admite que, de haberse desarrollado los acontecimientos de otro modo, posiblemente él no habría sido el último: la persona que mitifican los romances. No hay planes de grandeza en sus días, porque en su austera realidad, el pensamiento también está racionado. Una lucha que no será revolucionaria, sino más bien una batalla contra el tiempo, con “ la cantidad de tiempo desocupado, los largos paréntesis de nada”.

Capacidad de adaptación

Otro de los puntos que la novela trata, y en la serie pasan de puntillas, es la certeza de que hasta el horror más terrible puede volverse cotidiano. Esto no quiere decir que los personajes no sufran, lo hacen, pero la resiliencia (esa capacidad humana de sobreponerse a la adversidad) termina por revertir de normalidad lo anómalo. El cerebro es un afanoso constructor de certidumbres, que diría Rosa Montero. Un mecanismo de supervivencia que ha sido parte de nuestro éxito como especie y, al mismo tiempo, un augurio de sumisión masiva.

La historia de la humanidad está repleta de casos que prueban nuestra adaptación a lo impensable, desde guerras a gobiernos tiránicos; pero lo llamativo de la versión de Atwood, es que la historia transcurre en un tiempo y en un lugar reconocible por todos, lo que subraya ese podría pasar que la escritora no pierde de vista: “ Como nací en 1939 y mi conciencia se formó durante la Segunda Guerra Mundial, sabía que el orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. Los cambios pueden ser rápidos como el rayo”, explica. “ No se podía confiar en la frase: «Esto aquí no puede pasar». En determinadas circunstancias, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar”.

Así, la autora describe como acontece esa negación consensuada, basada en la fe ciega de creernos intocables: “ Las noticias de los periódicos nos parecían sueños o pesadillas soñadas por otros”, cuenta Defred en la novela. “ Qué horrible, decíamos, y lo era, pero sin ser verosímil. Sonaban excesivamente melodramáticas, tenían una dimensión que no era la de nuestras vidas. Éramos las personas que no salían en los periódicos. Vivíamos en los espacios en blanco, en los márgenes de cada número”. Y esa desvinculación propiciará que la nueva realidad se abra paso.