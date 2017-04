Retos para una capital ciclista en Gran Canaria

La ciudad ideal de Las Palmas en bici

Hablamos de este y otros asuntos con el colectivo Las Palmas en Bici para saber qué propuestas aportarían a la ciudad:

-¿Cómo valorarían la movilidad en la ciudad?

La movilidad en la ciudad, como en la mayoría de nuestro entorno, está hecha y pensada para el coche. Sí, se puede decir que desde el Ayuntamiento, y con diferentes colores políticos, han querido moverse para cambiar esta tendencia.

-¿Se encuentra preparada para los ciclistas?

Sí, se encuentra preparada, la ciudad en su conjunto puede decirse que no, depende. La zona baja de la ciudad no solo por ser plana, sino por sus calles estrechas y algunos carriles bici está adaptada, por zonas, y dando los pasos para estarlo por otras. En cambio, la zona alta y periférica no. Y no solo por sus cuestas; las calles pensadas para circular a más de 40 (velocidad permitida y obligatoria en muchas calles), pocas aceras y pocos planes de conectar los barrios altos entre ellos, hacen que la zona alta se esté quedando atrás en cuanto al tema de la movilidad.

-En los últimos años se ha hecho una apuesta por parte del Ayuntamiento de la capital por mejorar la movilidad ¿qué tareas quedan pendientes?

Queda mucho por hacer. Aunque tal vez el paso fundamental que debe dar el Ayuntamiento, que de verdad quiera provocar el cambio de modalidad, es la valentía. Las actuaciones han ido encaminadas a hacer poco y a no levantar ampollas. Se podrían relatar numerosas cuestiones por hacer: aparca bicis, carriles segregados donde fuese conveniente, pacificación de las calles real (la gente no conoce ni se cree las zonas 30) o que de verdad apuesten por la movilidad, por mover personas y no por mover vehículos. Como reflexión, la propia página web del Ayuntamiento no tiene un apartado de bicis dentro de transportes. Pero lanzan mensajes sobre que la bici es una alternativa más para moverse. En cambio, la web del Ayuntamiento sí habla del aeropuerto, que ni siquiera está en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

-¿El soterramiento de la Avenida Marítima sería algo positivo?

Con el soterramiento, a primera vista es una buena idea para liberar el espacio al aire libre. Pero luego hay otras cuestiones que pueden torcer la idea. ¿Hacer carriles bajo tierra solucionará el problema de tráfico? ¿La cuantía de ese precio va a permitir hacer la obra bajo tierra y además adecentar la zona que quede despejada? En el fondo siempre subyace lo mismo, dar dineros para hacer vías para que circulen coches que con el tiempo se quedan obsoletas y atascadas.

El problema del Puerto de Las Palmas es que necesita y genera tráfico de mercancías y vehículos y ahora la vía de acceso es la Avenida del Mar. Esa vía de tráfico pesado debería desaparecer de la ciudad y una opción sería la construcción del túnel bajo el mar que plantea el Cabildo. De tal manera que la Avenida Marítima pasara a ser una vía con poco tráfico y se pudiera ganar el espacio para la ciudadanía.

-El carril bici de Secretario Padilla y las medidas de seguridad nuevas, han levantado polémica entre alguno de sus usuarios ¿Qué otros “puntos negros” hay en la ciudad?

El carril bici de Secretario Padilla es el vivo ejemplo de las medidas para no levantar ampollas que se han hecho, parches. La idea de un carril a contramano es muy buena, se usa en muchísimos sitios con buena aceptación. La ejecución realizada aquí, no. Es una calle que es de tránsito hacia/desde la playa de Las Canteras, por lo que poner bolardos o armadillos en el suelo no tiene mucho sentido. Lo mismo pasó con los bolardos que se colocaron en los esquinas para no estacionar y mejorar la visibilidad. Desaparecieron al cabo de unas semanas. La anchura del carril no es la recomendada, que es 1,20 metros. En cambio, tiene 90 centímetros de ancho lo cual es incómodo y más inseguro. Esa zona, como muchas, lo que necesitan antes que un carril bici es un ensanche de aceras y rebajar bordillos. Pero eso chocaría con una mentalidad muy arraigada aquí: aparcar encima de la acera. Y quitar la línea de aparcamientos para ello.

-Una tarea pendiente del Ayuntamiento es conectar la zona alta de la ciudad. ¿Cómo se podría solucionar ese problema?

Muchas ciudades que tienen cuestas como la nuestra, San Sebastián, Barcelona o Madrid, emplean las bicis eléctricas, que con el nuevo sistema de bicis parece que llegarán a la ciudad. Aunque medidas más grandes y que tendrían un buen impacto serían:

- Dejar subir bicis a las guaguas. Ya sea en líneas de poca ocupación o en horarios con poca afluencia.

- Construir ascensores, rampas y escaleras mecánicas. Existen en la ciudad pero no están conservados y mantenidos debidamente.

- Mejorar o crear conexiones pensadas exclusivamente para las bicis y/o los peatones. Como ejemplo, el barrio de El Batán. Está muy cerca de Vegueta-Triana, pero está conectado pensando exclusivamente en la movilidad a motor.

La nueva legislatura también sigue la línea fomentar el servicio de préstamos de bicicletas e incluso han adelantado que añadirán bicicletas adaptadas a movilidad reducida y eléctricas. ¿Cómo ven el servicio?

Está muy bien que hagan que el servicio crezca. Eso siempre atraerá a más gente y mejorará el servicio. El actual es muy mejorable desde las instituciones. Se agradece el esfuerzo que hacen los operarios que andan todos los días arreglando bicis y estaciones. Hacen una labor encomiable y pocas veces se dice. Ellos son los que mantienen el servicio en pie.

-¿Cómo valorarían una futura privatización de la prestación?

Con la llegada del nuevo servicio, se crearía un bono anual para su uso que costaría entre 35-55 € si no me equivoco. Creo que 35€ estaría muy bien porque no llegaría ni a 3 € al mes. Si queremos que el servicio mejore, hay que pagar algo, porque actualmente eso de que es gratis hay que cogerlo con cuidado. De algún lado está saliendo el dinero para reparaciones o para comprar nuevas bicis, aunque a la hora de usarlas no te cueste nada.

-Seis años después de la firma por parte de todos los partidos políticos del Pacto por la Movilidad Sostenible (PMUS), ¿Vamos camino de alcanzarlo?

El actual PMUS fue un gran paso para la ciudad porque se plasmó lo que la ciudad necesita. Tristemente, no se está cumpliendo por lo nombrado anteriormente, se han centrado en hacer parches para no molestar. El PMUS habla de la creación de 10.000 plazas de zona azul en la ciudad. Actualmente están en la mitad aproximadamente. Para ver hechas realidad obras de movilidad sostenible, debemos esperar años y se hacen de forma irregular. En cambio, para grandes vías, como por ejemplo, la IV Fase de la Circunvalación, se tardó poco y se pusieron las autoridades en marcha. El resultado: atascos que antes no existían en la zona de Tamaraceite- Universidad- Siete Palmas.

-¿Y qué tal el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Gran Canaria, ¿se han puesto en contacto con ustedes para contar con su opinión?

No, el Cabildo para ese plan no se ha puesto en contacto. Por redes sociales hemos insistido con Antonio Morales y el consejero de Transportes Trujillo, con ninguna respuesta. Por los mensajes que lanzan, para ellos la movilidad sostenible solo es el coche eléctrico. Y por último, la ciudad planea hacer varios cambios con el BRT y nuevos carriles bici, ¿qué va a hacer el Cabildo para la gente que viene de fuera de la ciudad? No están ni se les espera.

Mientras tanto, cada día son más los que se deciden por utilizar la bicicleta como medio de transporte, evitando los atascos y, quizás, sumándose cada último viernes de mes a participar en la Masa Crítica.