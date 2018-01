La conquista de los veteranos: formaciones míticas visitan Canarias en 2018

Sigue siendo tiempo para los grandes regresos y de proyectos sobre seguro. Dentro de un panorama internacional en el que la industria de la música se ha visto afectada por una profunda crisis, la apuesta por nuevos valores desde las compañías discográficas se ha reducido notablemente. Así, desde hace tiempo se ha afianzado un fructífero movimiento en el que formaciones musicales de grandes éxitos en décadas pasadas retoman los escenarios y protagonizan las giras internacionales de mayor impacto.

El último gran fenómeno de este particular acontecimiento ha sido el de Guns n’ Roses, formación de rock californiana de Estados Unidos que una vez superadas las profundas discrepancias entre algunos de sus componentes se embarcaron en una gira mundial que acabó siendo la segunda más rentable del pasado 2017, sólo superados por U2, que se embarcaron también un largo tour de celebración de su 30 aniversario como banda. Alrededor de 300 millones de euros de ingresos para cada grupo.

A menor escala, pero también dentro de ese hiperactivo movimiento revival, Canarias es escenario de igual manera de apariciones escénicas de grupos veteranos que dan a sus fans justo lo que quieren ver, un espectáculo redondo, compuesto por grandes éxitos, en el que cada canción casi es coreada de principio a fin.

Así, algunos de esos nombres de los primeros anuncios de grandes citas musicales del 2018 para Canarias se tratan de proyectos legendarios, formaciones míticas que han recorrido y construido buena parte de la historia musical internacional y que hoy en día aún llenan grandes recintos gracias a una notoria y fiel marea humana de seguidores.

Imagen promocional de la banda inglesa UB40

Es el caso de The Original Wailers, formación en la que se hizo leyenda Bob Marley y que tiene fecha en Tenerife para el próximo 10 de marzo en el Ocean Club de Santa Cruz de Tenerife. El anuncio de este concierto en la isla de Teide ha supuesto una notable revolución entre sus seguidores, de tal manera que la venta de entradas inicial ha superado con creces las expectativas iniciales marcadas por la organización.

Se da la circunstancia de que durante los meses de febrero y marzo se celebran en todo el mundo eventos para festejar el nacimiento de Bob Marley (6 de febrero de 1.945). Él, el gran Marley, es una de las figuras más influyentes del siglo XX; dejó a su muerte un legado musical e ideológico que todavía ahora, 36 años después de su adiós, palpita repleto de vida. Escudero del rey de reggae fue durante mucho tiempo el guitarrista Al Anderson, artista que en esta segunda década del nuevo milenio se encarga de liderar a la formación The Original Wailers.

Al Anderson se unió al proyecto de Bob Marley en la década de los setenta tras la llamada del productor de Marley, Chris Blackwell. Forjó una gran amistad con la leyenda del reggae y actuó junto a él en algunos de los conciertos más importantes de la banda, además de participar en la grabación de varios discos editados bajo el sello de Island Records. Fue parte activa de una apasionante historia que se desarrolló durante las décadas siguientes y que ha llegado hasta el día de hoy con el reggae contagiando literalmente todo el mundo gracias a su egregia figura, convertido en icono en vida y leyenda después de su muerte en 1981.

The Original Wailers llega a Tenerife como parte de la principal fiesta de presentación del Feeling Festival, que este año cumplirá su segunda edición el mes de junio y que gracias a una contundente puesta de largo en el 2017, con formaciones como Asian Dub Foundation, Gentleman o Inner Circle, se situó como el principal foco artístico de música reggae en el Archipiélago.

Al Anderson, comanda a The Originals Wailers en su visita a Tenerife. Cedida a CA

70 millones de discos vendidos

Cronológicamente, la segunda parada de formaciones veteranas en Tenerife será la de UB40, otro arrollador proyecto de música reggae que se subirá al escenario del Pabellón Santiago Martín el 14 de abril. Al igual que The Original Wailers, no son nuevos en la Isla. En su pasada visita, el 18 de marzo de 2016, agotaron todas las entradas con antelación y ofrecieron un espectáculo envidiable. De aquel éxito, este pronto regreso. Esta cita está encuadrada dentro del ciclo Legens Live, marca que se ha especializado en traer a Canarias a muchos de esos grupos veteranos que giran con éxito por medio mundo.

Esta aclamada banda inglesa de reggae y pop regresa con su directo a Tenerife, en un concierto que estará liderado por tres de los miembros fundadores de la banda, Ali Campbell, Michael Virtue Mickey y Astro. UB40 puede presumir de ser una de las formaciones que allá por los años 80 logró crear su propio estilo definido dentro de los sonidos jamaicanos con notable aceptación internacional. Desde Birmingham se hicieron un hueco con solvencia en casi todo el planeta.

En este concierto en Tenerife sonarán clásicos como Red Red Wine , I Got You Babe o Kingston Town , que harán viajar a los asistentes en el tiempo, con la voz inconfundible de Ali Campbell en directo, que volverá a mostrar su cercanía y su carisma al público.

El último concierto que no fue

La llegada de Status Quo a Canarias será por partida doble. La banda londinense, además de Tenerife, también tendrá presencia en Gran Canaria. 15 de mayo en el Pabellón Santiago Martín y un día más tarde en el Gran Canaria Arena. Así, el Archipiélago se prepara para recibir a una de las bandas británicas de mayor éxito comercial. Aunque los Status Quo nacieron a finales de la década de los sesenta como un grupo de beat y psicodelia, finalmente desembocaron en una banda de boogie desenfadado, con ritmos procedentes de clásicos del rock y del blues.

Su base surgió de un grupo beat llamado The Spectres, fundado en 1962, que finalmente fue rebautizado en 1967 como Status Quo, pasándose además a la psicodelia. Tras publicar algunos trabajos con resultados dispares, en 1970 los Status Quo se redefinieron. Mudaron las ropas psicodélicas por los más habituales tejanos y se convierten en una banda de rock y boogie, con un espectacular sonido de guitarra.

A Canarias llegan en el desarrollo de la gira The last night of the electrics, un proyecto que surgió después de lo que debió ser el epitafio en directo de sus actuaciones en formato eléctrico. Así lo habían decidido y fue el 11 de diciembre del 2016 cuando se subieron a las tablas del londinense O2 con esa premisa. Pero no, esta formación, institución del rock mundial, abandonó finalmente aquella idea inicial y sigue deleitando a sus seguidores con toda la potencia amplificada de su música. Aquella fecha, además, en los albores de la festividad navideña, tuvo lugar unos pocos días antes de que falleciera en suelo español (Marbella) Rick Parfitt, uno de los miembros vitales en la historia de este legendario grupo.

Aquel concierto sí sirvió para recoger los sonidos de lo que sería su último disco editado hasta la fecha, un álbum que salió a la luz a mediados de este presente año bajo el título de ‘The last night of the electrics’. Este trabajo salió al mercado como un doble CD con el que se hace un repaso a la carrera de los británicos mediante la selección de 20 canciones, entre las que se encuentran los principales éxitos de los Status.

La banda británica Status Quo

En este trabajo queda patente el buen estado de forma en el que se encuentra esta veterana formación, preludio además de lo que sería después una nueva gira con la que han pisado (y pisarán) alguno de los principales países del continente Europeo. Entre ellos España.

The last night of the electrics ha servido como base para una gira que se inició en el pasado 2017 y que se mantendrá activa al menos hasta casi finales del próximo año. A día de doy, Status Quo tiene confirmados 14 nuevos conciertos, muchos de ellos en Alemania.

Tres nombres como muestra de que la buena música, con el soporte involuntario también de una crisis que pone freno a una regeneración más natural y más profunda de la escena internacional, es eterna y cuenta siempre con amplio margen de seguidores que hacen del riesgo empresarial una apuesta segura.

Volviendo al ejemplo inicial, los californianos Guns n’ Roses. Tan bien les fue durante su gira internacional del pasado 2017 que no tardaron mucho en anunciar nuevo salto al continente europeo, con una largo tour en el que ofrecerán más de 20 conciertos. Veteranos, todos ellos, que no se cansan en sus respectivas reconquistas.