El punto de humor que dan las redes sociales al rescate del Teide

El humor es ya una característica intrínseca en la red social twitter donde, casi en con cualquier suceso, se busca la parte que saque una sonrisa con los llamados ' memes', término creado por Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, según la Fundeu, que define como "imagen o texto, a menudo de contenido humorístico, que se comparte viralmente en las redes sociales durante un periodo breve".

Una avería provocó la parada de emergencia de dos teleféricos del Teide y cientos de personas quedaron a la espera de ser rescatadas. Finalmente, concluyeron los rescates sin que se haya registrado incidencia alguna.

No sí... La fiesta las pipas aquí. ¿Se creen que son las risas esto o qué? https://t.co/ksnQdBJLN2

- Estar ahí, colgado en el teleférico del Teide te da una sensación de cojones

- ¿Te sentiste bien entonces?

- No me has entendido