ATESCAN afirma que la quema de ocho ambulancias en Gran Canaria "raya en la completa locura"

La Asociación de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Canarias (ATESCAN) ha afirmado que la quema durante la madrugada de este sábado de ocho ambulancias de transporte sanitario no urgente en Telde (Gran Canaria) "raya en la completa locura".

"Hay muchas formas de hacer daño, en lo personal, en lo moral y en lo profesional, pero lo que ha pasado en nuestra comunidad raya en la completa locura", explicó la asociación en un comunicado.

Aquí, hicieron especial hincapié en que "los técnicos en emergencias sanitarias (T.E.S.), hartos de que se nos menosprecie laboralmente, de que gran parte de la sociedad, las instituciones y muchos políticos no valoren en lo que vale nuestra profesión, hemos recibido hoy otro mazazo, y esta vez donde nos duele, en nuestra herramienta principal".

Por otro lado, e l Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias (Sitca) ha demandado reflexionar sobre la práctica de estacionar ambulancias del Servicio Canario de Salud en la vía pública cuando no están operativas.



En un comunicado donde expresa su condena por el "acto vandálico y reprobable" de la quema de esos vehículos y reclama investigar los hechos para que "caiga todo el peso de la Ley sobre el o los autores del mismo", la organización laboral subraya que sucesos como ese pueden suponer un riesgo para los empleados de dicho servicio.



En especial por "la falta de seguridad" del emplazamiento fijado para estacionar las ambulancias, de la que responsabiliza, en parte, al Ayuntamiento del municipio grancanario de Telde.



Por otra parte, Sitca solicita que esos hechos "no tengan repercusión en futuras negociaciones, ni en la estabilidad de la plantilla actual y las condiciones laborales" de los trabajadores del sector.



Los cuales pueden ser perjudicados "muy en particular" por lo sucedido, pese a que "han demostrado una profesionalidad e implicación incuestionable, por la buena imagen de los profesionales sanitarios, de los pacientes y de la población", sostiene el sindicato.



La organización concluye pidiendo que "estos actos vandálicos tengan una respuesta adecuada dentro del Ordenamiento Legal, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", y que sean también objeto de una investigación de la empresa Aeromédica Canaria, concesionaria del servicio de transporte sanitario no urgente del que formaban parte las ambulancias incendiadas.