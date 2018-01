La Aldea saca a licitación el Centro de Interpretación de la Reserva Natural de Guguy

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) anuncia este sábado que licitará en breve el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Especial de Guguy, que estará ubicado en la antigua escuela unitaria del barrio de Tasartico, por un importe de casi 214.000 euros.



El Consistorio destaca que esta iniciativa se enmarca dentro de las subvenciones destinadas a apoyar Servicios Básicos y Renovación de poblaciones en las zonas rurales y que pretende no sólo ser un recurso activo para los más de medio centenar de visitantes diarios que atrae ese entorno natural, sino también servir de revulsivo económico para los aldeanos.



El Centro de Interpretación funcionará como un punto de bienvenida, información y orientación para los visitantes y en él se promoverá una educación activa para que el visitante descubra los aspectos que más le interesan del lugar, haciendo especial hincapié en la zona de Guguy y el sendero que la atraviesa.



El Ayuntamiento también ha previsto destinar una zona para la artesanía local para la promoción, la exposición, la venta de productos y visionado de imágenes sobre lugar de trabajo y diferentes técnicas usadas por los artesanos.



A juicio del Consistorio, se trata de una medida que no solo se promocionará la artesanía local, sino que se contribuirá a la difusión de oficios y edificaciones singulares, además de crear una oferta complementaria de ocio y cultura para los visitantes.



El Centro de Interpretación también albergará un Observatorio Astronómico permanente porque La Aldea de San Nicolás, en general, y Tasartico, en particular, poseen un paisaje nocturno único por su calidad para la observación astronómica durante todo el año.



Por ello, desde institución municipal desarrolla iniciativas para dar a conocer esta fortaleza y potenciarla como un atractivo turístico más.



Además, el municipio es una de las zonas incluidas por el Cabildo de Gran Canaria en su proyecto Starlight, reconocido esta semana por la Fundación Starlight en la feria de turismo Fitur, que sitúa a la isla como un destino privilegiado por la calidez y nitidez de sus cielos para la contemplación de las estrellas.



En Tasartico se pretende la creación de un observatorio astronómico para atraer a un sector de visitantes con inquietudes y que valora de forma especial los espacios que aseguran un paisaje nocturno único, protegido y respetuoso con el medioambiente, concluye el Ayuntamiento.