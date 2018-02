Alerta por fuertes lluvias en el sur, este y oeste de Tenerife y Gran Canaria

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por fuertes lluvias para este viernes en el sur, este y oeste de Tenerife y de Gran Canaria, según informa en un comunicado.



La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes probables chubascos fuertes y persistentes que podrían ser de tipo tormentoso en esas zonas.



Se esperan 15-25 litros por metro cuadrado en una hora, y 60-70 litros por metro cuadrado en 24 horas.

La previsión meteorológica indica que los cielos nubosos predominarán en Canarias y se esperan, aparte de lluvias fuertes, que estas puedan ir acompañadas de tormentas y posible granizo en varias islas, así como nieve en la cumbre de Tenerife, si bien las temperaturas no variarán, según la Agencia Estatal de Meteorología.



La máxima alcanzará los 20 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 19 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 15 grados en las dos capitales del Archipiélago, conforme a su predicción, que señala que el viento se prevé del sur y flojo, aunque con tendencia a aumentar de intensidad por la tarde.



Igualmente predominará el viento del sur en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 1 y 4 aunque a primeras horas del día se espera que sea variable, y habrá marejadilla pero aumentando a marejada y mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros.

La predicción del tiempo para este viernes, por islas, es la siguiente:



Lanzarote



Intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto a partir de mediodía. Probabilidad de precipitaciones por la tarde, en general débiles, que serán más probables a últimas horas cuando no se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente sur flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Arrecife 14 - 20



Fuerteventura



Intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto a partir de mediodía. Probabilidad de precipitaciones por la tarde, en general débiles, que serán más probables a últimas horas cuando no se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente sur flojo.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Puerto del Rosario 14 - 20



Gran Canaria



Intervalos nubosos tendiendo a mediodía a nuboso o cubierto. Precipitaciones persistentes en el interior y vertientes sur y oeste a partir de media mañana, serán más probables e intensas durante la segunda mitad del día cuando es probable que sea fuertes. En el resto de vertientes las precipitaciones serán menos probables, de carácter ocasional y menos intensas, aunque no se descarta que localmente se produzca alguna lluvia fuerte. Irán acompañadas de tormentas y no se descarta la presencia de granizo. Viento del sur flojo, que se intensificará en medianías y zonas altas a suroeste moderado por la tarde. Brisas en costa norte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Las Palmas de Gran Canaria 15 - 19



Tenerife



Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con apertura de claros al final. Precipitaciones en vertientes sur y oeste a partir de media mañana, serán más probables e intensas durante las horas centrales del día cuando es probable que sean fuertes y persistentes. Tenderán a remitir por la tarde. En el resto de vertientes las precipitaciones serán menos probables, de carácter ocasional y menos intensas, aunque no se descarta que localmente se produzca alguna lluvia fuerte. Irán acompañadas de tormentas y no se descarta la presencia de granizo. Las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de 2000 metros. Viento del sur flojo, que se intensificará a moderado por la tarde. Brisas en costa norte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de Tenerife 15 - 20



La Gomera



Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con apertura de claros al final. Precipitaciones a partir de media mañana, serán más probables e intensas durante las horas centrales del día en vertientes sur y cumbres donde es probable que sean fuertes y persistentes. Tenderán a remitir por la tarde. En la vertiente norte las precipitaciones serán menos probables y de carácter ocasional, aunque no se descarta que localmente se produzca alguna lluvia fuerte. Irán acompañadas de tormentas y no se descarta la presencia de granizo. Viento del sur flojo, que se intensificará a moderado por la tarde. Brisas en costa norte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



San Sebastián de La Gomera 15 - 20



La Palma



Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con apertura de claros al final. Precipitaciones en la vertiente sur y oeste durante la mañana, cuando es probable que sean fuertes y persistentes. A partir de mediodía irán remitiendo en estas vertientes y serán más probales y localmente fuertes al este. En el norte las precipitaciones serán menos probables, de carácter ocasional y menos intensas, aunque no se descarta que localmente se produzca alguna lluvia fuerte. Irán acompañadas de tormentas y no se descarta la presencia de granizo. Las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de 2000 metros. Viento del sur flojo, que será moderado en medianías y zonas altas. Brisas en costa norte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de La Palma 15 - 20



El Hierro



Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con apertura de claros al final. Precipitaciones durante la mañana, cuando es probable que sean fuertes y persistentes, principalmente en vertiente sur. Tenderán a remitir por la tarde. En la vertiente norte las precipitaciones serán menos probables y de carácter ocasional, aunque no se descarta que localmente se produzca alguna lluvia fuerte. Irán acompañadas de tormentas y no se descarta la presencia de granizo. Viento del sur flojo, que se intensificará a suroeste moderado al mediodía. Brisas en costa norte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Valverde 10 - 14