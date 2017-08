Alonso: "El impacto de microalgas es limitado, otra cosa es que se repita"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado que por el momento es limitado el impacto que desde el punto de vista turístico pueda tener la aparición de microalgas, pero otra cosa es que el suceso vuelva a repetirse en sucesivas campañas de verano.



Carlos Alonso ha señalado en declaraciones a los periodistas que desde que empezó el fenómeno el Cabildo de Tenerife ha activado "un pequeño plan de contingencia" con oficinas en los mercados turísticos más importantes para la isla, como el británico, el alemán y el francés, para detectar el impacto que está teniendo desde el punto de vista de los medios de comunicación.



Explicó que por el momento este impacto desde el punto de vista turístico es limitado y no tiene mayor relevancia en los distintos países, pero otra cosa es que ese suceso vuelva a repetirse en sucesivas campañas de verano.



Alonso indicó que se debe distinguir esta situación de la de los vertidos, con los que no tiene relación según la información científica pues las microalgas son consecuencia del cambio climático y quizás este año ha tenido el fenómeno mayor virulencia por la temperatura en el mar y la calima.



En cuanto a los vertidos de aguas residuales al mar dijo Carlos Alonso que "no hay polémica: la situación es mala en todas las islas" y sus principales responsables son los ayuntamientos, que no han terminado de hacer su labor.



Hay que tener claro cuando se ataca los problemas quién es el competente y en la factura del agua los responsables del abasto y la depuración son los municipios y las empresas que gestionan el suministro, detalló Alonso.



Apuntó que en el caso de Tenerife en los años 80 hubo mucha inversión municipal para tratar las aguas y hoy la mayor parte de esas instalaciones no están funcionando.



Por ello el Consejo Insular de Aguas de Tenerife planteó que haya una solución comarcal y que se tenga en cuenta la orografía, lo que se ha canalizado a través del Plan Hidrológico de la isla, señaló su presidente.



El Cabildo ha asumido la responsabilidad de solucionar este problema "grave e importante" impulsando depuradoras comarcales, insistió Carlos Alonso, quien confió en que tras la licitación por parte del Estado en 2018 puedan comenzar las obras de la correspondiente a Santa Cruz de Tenerife, y que también daría servicio a los municipios de La Laguna y El Rosario.