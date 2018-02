El Área Sur de la sanidad grancanaria se queda sin sistema informático más de 24 horas y obliga a cancelar consultas externas

El caos se apoderó durante más de 24 horas del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (CHUIMI) después de que el sistema de gestión administrativa y clínica de Atención Primaria (Drago AP) sufriera una caída y afectara a miles de personas que acudieron durante este lunes y este martes a los hospitales del complejo y al Centro de Especialidades Prudencio Guzmán. El Servicio Canario de la Salud (SCS) dio por resuelta la avería a mediodía del martes y anunció que los pacientes que perdieron sus consultas volverán a ser citados en breve.

El Drago AP es uno de los programas informáticos que el SCS utiliza para llevar a cabo toda la actividad asistencial de los pacientes. A pesar de todas las críticas que recibe por parte de los sanitarios, que lo consideran “incómodo” y “poco amigable con el usuario”, lleva más de cinco años sobreviviendo en la sanidad pública en Canarias. Los problemas con este sistema no son nuevos. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que “no es la primera vez que nos deja botados”. “Los servidores, la red, los equipos informáticos, todo es pésimo”, argumentan.

Pero este lunes ya cayó la gota que colmó el vaso. “Fue una catástrofe”, afirman las mismas fuentes. “Los pacientes de consultas externas no podían ser atendidos, los médicos y enfermeros no podían acceder al historial de las personas que se encuentran ingresadas, no se podían elaborar recetas electrónicas…” , apuntan. Asimismo, en la mañana de este martes, cuando parecía que la situación iba mejor, los equipos comenzaron a funcionar “de forma intermitente. No llegaron a estar al 100 por 100”, sostienen estas fuentes.

La indignación y el enfado de los pacientes que se habían quedado sin cita se sentían en los pasillos del complejo hospitalario. El problema de perder las consultas externas se agrava aún más cuando los usuarios vienen de la isla de Fuerteventura o de municipios alejados de la capital grancanaria, que se tuvieron que volver a casa sin ser atendidos.

Desde el Servicio Canario de la Salud confirman la incidencia y sostienen que “gracias a la colaboración de los profesionales se pudieron resolver gran parte de las citas” y el resto “se volverán a citar a la mayor brevedad posible”. Además, aseguran que a lo largo de este martes “la actividad ha vuelto a la normalidad”· y que “se están analizando las causas para ver qué ha pasado”.

Al contrario de lo que cuentan los sanitarios del complejo hospitalario, desde el SCS aclaran que “el problema se resolvió sobre la marcha” y afirman que “no ha alterado la actividad quirúrgica y el ingreso de pacientes”. Los técnicos informáticos trabajaban este martes para localizar los motivos de la avería, que solo afectó al área Sur de Gran Canaria.