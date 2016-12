La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias denuncia la falta de imparcialidad de la Televisión Canaria

La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias ha denunciado este viernes la falta de parcialidad de la Radio Televisión Canaria en el trato de la información sobre las pensiones al hacer propaganda de los fondos privados.

La plataforma pone como ejemplo el programa Buenas tardes, Canarias, que el pasado 28 de diciembre trató en una parte de la emisión un espacio al problema de las pensiones públicas. En él, como invitados, estaba una jubilada con una pensión mínima que describió los equilibrios que debía realizar para llegar a fin de mes y que la asociación recalca que "en cuanto intentó meterse con las facturas de Endesa ya no se le volvió a dar la palabra", y un economista, en calidad de experto, que debía explicar qué podemos esperar del futuro del sistema público de pensiones.

La agrupación a favor de las pensiones públicas advierte que este experto definió la situación de forma muy sencilla al defender que "el sistema es sostenible, pero lo que no es sostenible son los importes de las pensiones actuales" y justificar esta afirmación "con los argumentos a los que nos tienen acostumbrados los propagandistas de los fondos privados de pensiones; es decir, que la población española cada vez vive más años, que hay menos trabajadores para cotizar a la Seguridad Social, que el índice de natalidad es muy bajo… y que, en definitiva, cada vez hay menos ingresos para las pensiones y más gastos por las mismas".

Para debatir estos argumentos, la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias asegura que llamó al teléfono que figuraba en pantalla para decirle al economista "que es el Estado como tal y no la Seguridad Social, un simple instrumento de aquel, quien debe garantizar no sólo el sistema público de pensiones, sino también el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas", pero lamentan que los filtros del programa lo impidieron.

"Entendemos que, como no se cansa de repetir su conductor, Buenas tardes, Canarias es un programa en el que siempre se busca el aspecto positivo de los temas a tratar, lo que no nos parece ni bien ni mal. Lo que sí nos parece muy mal, y realmente nos tiene harto, es que los programas de esa cadena no reflejen la pluralidad de la sociedad y la libertad de expresión a que tenemos derecho", apuntan.

"Es indignante que sólo se recabe la opinión en un tema tan sensible de quienes, en una situación dramática para tanta gente, sólo plantean como solución recortar aún más las pensiones, cuando tantos economistas de prestigio sostienen que las pensiones públicas no sólo pueden mantenerse, sino que deben incrementarse según el IPC", recuerdan desde la plataforma.

Por último, cuestionan "cuándo un programa de la Televisión Canaria en que se puedan debatir éstos y otros datos y pareceres que, estamos seguros, contribuirían a aclarar y apuntar soluciones realistas al problema de las pensiones en nuestro país, mucho más que los soliloquios falsamente técnicos a que nos tiene acostumbrados el pensamiento dominante del que el Buenas tardes, Canarias se ha hecho eco".