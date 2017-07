Baltar admite que los médicos ganan "poco" y aboga por un "redireccionamiento" de los incentivos

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha admitido este martes que a los médicos se les paga "poco", lo que implica que muchos "se marchen" de España, dado que en Portugal, por ejemplo, el salario es casi un 40 por ciento superior, y más aún en Alemania o Francia.

En un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser, ha reconocido que buena parte del salario de los trabajadores se nutre de "complementos" por prestar servicios fuera de su jornada habitual, y no ha ocultado que ahora mismo no se puede incrementar la retribución. "No tengo dinero", ha señalado.

En este contexto, ha abogado por hacer un "redireccionamiento" de la política de incentivos que estén conectados directamente a las necesidades de la población, por ejemplo vinculados a reducir las listas de espera o potenciar la investigación.

Además, se ha mostrado a favor del salario variable para los directivos de los centros sanitarios, tal y como funciona en las grandes empresas, pues es un modelo "excelente" si se logra el cumplimiento de los objetivos marcados.

Baltar ha apuntado también la necesidad de dar "estabilidad" a las plantillas de los profesionales sanitarios, ya que la crisis "hizo mella" en el sector "de forma grave", de tal forma que espera dar por cerrada este año la OPE de 2007 --pendiente aún en Primaria-- y sacar en breve dos más.

Para fomentar el desarrollo de la investigación en las islas, ha apostado por la creación del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias, que funcionaría a modo de "paraguas" para concentrar a todos los centros de investigación, sin restarles "protagonismo", y así poder optar a las grandes líneas de financiación del sector.