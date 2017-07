El consejero de Sanidad ve un cambio de tendencia en las listas de espera

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha destacado este martes que la tendencia en las listas de espera "ha empezado a cambiar", tras la publicación de los datos quirúrgicos del primer semestre que confirman una bajada del 6,1%.

En un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser, ha comentado que hay que encontrar "el punto" entre lo que puede esperar el ciudadano y la gravedad de la patología, y ha prometido hacer "autocrítica" para "copiar" lo que funciona en algunos servicios y utilizarlos en otros donde no hay buenos resultados.

En esa línea, ha comentado que en el futuro, el objetivo es utilizar los recursos en el "trabajo diario" y no en lo "urgente", como las listas de espera, al tiempo que ha prometido sacar el "máximo rendimiento" al sistema público.

No obstante, ha dicho que su equipo no entra en el debate de la "ideología" y admite que se presten servicios a través de la sanidad concertada cuando ya no es posible hacerlo en el sistema público.

"Nos movemos por las necesidades de los usuarios y no se puede negar a nadie la asistencia si no hay recursos propios", ha señalado, destacando que hay que "normalizar" los conciertos, que se han quedado "desfasados" desde el punto de vista legal.

En cuanto a la lista de espera de especialidades y pruebas diagnósticas, cuyos resultados se conocerán la próxima semana, ha admitido que hay un "agujero complicadísimo" en Traumatología y Rehabilitación y que "no es aceptable" esperar entre ocho y diez meses, por ejemplo.

Sobre el colapso en las Urgencias, ha apuntado que hay "ciclos estacionales", sobre todo vinculados a enfermedades respiratorias, y ha defendido hacer un buen uso de las Urgencias de Atención Primaria y acabar con el hábito de acudir a los grandes hospitales de referencia con patologías que no lo requieren.

Traspaso elegante de Morera

Baltar ha señalado que su nombramiento estuvo marcado por el "ruido" generado por las formaciones políticas del archipiélago, motivado principalmente por una ruptura "dolorosa" con el PSOE, si bien ha tildado de "excelente" el traspaso realizado por Jesús Morera.

Según el consejero, estuvo reunido tres días con el extitular de la Consejería, con quien tenía un "magnífico entendimiento" previo, y se realizó un traspaso de poderes "elegantísimo" que le permitió a empezar a trabajar "sobre la marcha".

Sobre la donación de la Fundación Amancio Ortega, ha confesado no entender las críticas, ya que en el pasado, había planteado ayudas a los sectores de la Cultura y la Educación y ahora, "todo el mundo se escandaliza".

Baltar ha dicho que Canarias "será la primera" en recibir ayudas y subvenciones, y ha comentado que los más de 17 millones que ha recibido en tecnología para la lucha contra el cáncer, son un "ahorro" para la Consejería porque se pueden utilizar esos recursos en otras necesidades.