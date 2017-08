Ben Magec cree que el accidente del 'Cheshire' debe hacer reflexionar sobre el uso de fertilizantes

Ben Magec Ecologistas en Acción ha calificado este martes la situación del Cheshire, carguero británico que estuvo incendiado al suroeste de Canarias, como una "amenaza de una enorme gravedad que se cierne sobre el mar", debido al potencial de contaminación del fertilizante que transporta.



Ya que -asegura la organización en un comunicado- ese fertilizante, nitrato de amonio, es un producto que, de por sí, "provoca graves problemas en el suelo, contamina el agua dulce, eutrofiza las aguas continentales y marinas y también altera y contamina la atmósfera" en lugares donde se emplea como abono agrícola y se aplica en exceso.



"Y eso solo cuando hablamos de su uso corriente y no accidental", como podría ocurrir de acabar en el mar la carga del barco incendiado, el Cheshire, subraya Ecologistas en Acción, que insiste en denunciar "el riesgo para nuestra salud y la del planeta" que supone la presencia del nitrato de amonio.



Un producto que critica porque, según argumenta, "se usa para monocultivos, técnicas agresivas y poco respetuosas con los ritmos de la naturaleza que requieren el uso de agrotóxicos".



Ben Magec, federación regional de colectivos de toda Canarias integrada en Ecologistas en Acción, sostiene que lo ocurrido con el Cheshire es consecuencia del modelo de desarrollo imperante en el mundo, en el que la producción de alimentos está en manos de multinacionales, lo cual "genera dependencia de los territorios, pobreza, éxodo rural y contaminación a corto, medio y largo plazo".



"Lo que ocurre es que este sistema no es el único existente, ni el mejor en ningún sentido", prosigue la organización, que, desde ese planteamiento, opina que el accidente del carguero británico "nos debe hacer reflexionar" sobre lo adecuado o inadecuado del modelo de desarrollo imperante.



En esa línea, recalca que lo sucedido "nos recuerda a lo que ocurrió con el Oleg Naydenov", el petrolero ruso siniestrado también en aguas cercanas a Canarias, en un episodio que se produjo, "paradójicamente, cuando estábamos en medio del discurso sobre el modelo energético y la excesiva dependencia del petróleo en prácticamente toda nuestra actividad económica".



La conclusión de Ecologistas en Acción es que "un accidente de este tipo nos debe hacer reflexionar de forma global y evaluar si estos hechos son o no irremediables, cuestionándonos si podemos vivir sin petróleo o, como en este caso, sin fertilizantes sintéticos".



Puesto que es posible optar por otro tipo de agricultura, basada en "la producción cercana y ecológica, que nos garantiza no solo una alimentación sana, sino también la conservación del medio, aquí y en todo el planeta", sentencia.