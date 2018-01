El Cabildo de Gran Canaria insta a Interior a cerrar el CIE de Barranco Seco y transformarlo en un museo

En un Pleno celebrado en el Cabildo de Gran Canaria PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC) han aprobado una moción -con 18 votos a favor, cuatro abstenciones (Unidos Por Gran Canaria) y seis votos en contra (Partido Popular)- para instar al Ministerio del Interior a cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria) y reconvertir el inmueble en un espacio museístico sobre la memoria histórica y los derechos humanos.

La consejera no adscrita María Nebot ha sido la encargada de dar voz en la corporación insular a una propuesta de la plataforma Canarias Libre de CIE que ha sido presentada de forma conjunta con el PSOE y NC: “Es una oportunidad para recuperar parte de la memoria colectiva”, afirmó durante su intervención. Se trata de un edificio que alberga entre sus muros 83 años de historia, que funcionó como Prisión Provincial durante el Franquismo (donde se reprimieron y asesinaron a personas contrarias al régimen) y pasó a ser un CIE durante el gobierno socialista de Felipe González, en una transformación opaca.

Aunque PSOE, NC y Podemos manifestaron su apoyo unánime al cierre de los CIE, el portavoz de la formación morada, Miguel Montero, explicó que la propuesta ha generado problemas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde también iba a ser presentada para reclamar junto al Cabildo el cierre del CIE de la ciudad capitalina, pero se aplaza "hasta febrero".

Unidos Por Gran Canaria, que en un principio "iba a votar en contra", finalmente se decidió por la abstención porque considera la propuesta "confusa". A su juicio "mezcla cosas que poco tienen que ver" y "excede las competencias del Cabildo de Gran Canaria".

El consejero del PP en la corporación insular, Carlos Ester, ha manifestado, en la misma dinámica de un partido que encierra a personas migrantes que no han cometido ningún delito en una cárcel, que su grupo se posiciona en contra de la propuesta esgrimiendo argumentos del calado de que el cierre del CIE fomentaría el tráfico de personas por parte de las mafias o que estos inmuebles están regulados bajo directivas europeas y tienen varios mecanismos de control para garantizar que se cumplan los derechos humanos. Por ello, Ester sí ve como solución la iniciativa de Interior de no cerrar los CIE, sino cambiar el modelo existente con la remodelación y construcción de nuevos espacios con mejores condiciones; recordando que el centro de Barranco Seco está cerrado por obras que irán en esa dirección.

Ante tales afirmaciones, el portavoz de NC, Carmelo Ramírez, le espetó a Ester que no había "pisado un Centro de Internamiento de Extranjeros" en su vida y le pidió "decencia" porque las personas internadas huyen de los efectos de la miseria. En la misma línea, el portavoz del PSOE, Ángel Víctor Torres, ha criticado la propuesta del PP sobre los nuevos modelos de CIE que "incluso segrega a las personas por cuestiones religiosas". Montero le ha recriminado al PP que "si no tiene argumentos" por lo menos "no los invente".

Nebot, al cierre del debate sobre la propuesta, ha recordado que "la política del PP de derechos humanos pasa no por reconocer que estas personas tengan derechos, sino lanzar bolas de gomas a quien huye del hambre" y ha concluido que "como representantes públicos tenemos la obligación de exigir el cierre de los CIE, donde se producen sistemáticamente violaciones de los derechos humanos de las personas internas".

El Cabildo de Tenerife insta al Estado al cierre de todos los CIE

En un pleno celebrado en el Cabildo de Tenerife todos los grupos, incluido el PP, han aprobado una moción presentada por Coalición Canaria y PSOE de atención e integración de personas inmigrantes, entre cuyos puntos destaca el quinto: i nstar al Estado al cierre de todos los centros de internamiento de extranjeros.

Acuerdo institucional en #PlenoTenerife sobre atención e integración de personas inmigrantes.



Gracias a @ahorapodemos se incorporan 2 puntos:



▶️aumentar fondos de cooperación al desarrollo hasta el 0,7%.

▶️instar al Estado y admin. públicas al cierre de todos los CIEs. pic.twitter.com/4sBhneWPP5 — Podemos Tenerife (@PodemosTfe) 26 de enero de 2018

También han acordado reclamar al Estado el desarrollo de políticas y ayudas al desarrollo y cooperación destinadas a los países de origen de la inmigración irregular hacia las costas españolas o fomentar dispositivos de primera acogida que ofrezcan un asesoramiento integral a las personas que lleguen a las costas, en pateras o en cayucos.