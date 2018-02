El Cabildo de Gran Canaria evoca el "conocimiento, pasión y compromiso" del arquitecto Carmelo Padrón

El Cabildo de Gran Canaria rindió este jueves un homenaje póstumo al exdiputado del PSOE en Canarias, catedrático de Derecho Urbanístico y miembro del Gabinete de Abogados y Arquitectos Asociados S.L., Carmelo Padrón, que falleció el pasado mes de diciembre en la capital grancanaria.

Tal como admitió el presidente de la Corporación insular, Antonio Morales, ya había planteado hacerle este homenaje en vida, pero debido a que no le gustaba los reconocimientos públicos, no se lo realizaron. No obstante, Morales recalcó que el Cabildo “no puede renunciar a brindarle el reconocimiento que merece y por eso hemos acordado nombrarlo Hijo Predilecto de Gran Canaria”. Entre los motivos, el haber aplicado “conocimiento, pasión y compromiso”, unos valores en los que Morales espera que la sociedad avance.

El presidente insular también quiso insistir en “el compromiso por la libertad y la justicia, la pasión por la igualdad social y la defensa del territorio y el medio ambiente como espacios donde se garantiza una convivencia sostenible. Y todo ello desde la política, la universidad o el ejercicio profesional”. Según el líder de Nueva Canarias el homenaje, más que un acto de “nostalgia o añoranza”, buscaba la “reivindicación y enseñanza”.

“Estamos necesitados de reivindicar, de proclamar, la vigencia de estos objetivos que caracterizaron su vida, como diques que eviten una globalización neoliberal que nos destruye y nos fractura. No se trata solo de homenajear una historia, una trayectoria vital, sino de entender que el mejor reconocimiento es alargar en cada uno de nosotros esos valores y ese compromiso. Lo que a Carmelo le faltó por conseguir, como en una carrera de relevos, lo asumimos nosotros”, reivindicó Morales, que pretende “socializar las utopías” para hacerlas “eternas”.

El presidente destacó de la figura de Padrón que “cuando podía vivir relajadamente con su profesión, optó por complicarse en la militancia social. Y al implicarse en el cambio social entendió inmediatamente que no puede hacerse solo, ni desorganizado. Y de nuevo superó una contradicción que no lo paralizó. Lo racional, lo lógico, lo coherente, no siempre es lo que prima en las organizaciones. Los valores que proclamamos en los congresos y en los manifiestos, a veces no casan con las decisiones partidistas. Nunca se sintió quemado por ello y mantuvo la libertad de dimitir cuando se rompía la coherencia personal”.

Por último, resaltó la pasión por el territorio y el medioambiente del arquitecto. “En la memoria sobresale Osorio, como un hito del protagonismo democrático del Cabildo en la recuperación y conservación del patrimonio natural y medioambiental de la isla. Así se estrenó Carmelo como consejero de Política Territorial. Y en la cercanía, compartimos la lucha en contra de la reciente Ley del Suelo que pone en peligro los grandes logros conservacionistas que identifica riqueza natural y progreso sostenible”.

En el homenaje también participó el arquitecto Faustino García Márquez, que explicó que Carmelo Padrón significaba “coherencia, conocimiento y compromiso. Porque fue siempre extraordinariamente coherente en su complejidad: el urbanista, el ambientalista y el jurista empleaban el mismo rigor y la creatividad en su trabajo; el arquitecto y el abogado, el catedrático y el estudiante eran hijos de la misma obsesiva curiosidad intelectual; el militante celoso de su independencia, el parlamentario y el gestor público desarrollaban su área con la misma lealtad y dedicación; el profesional liberal no se diferenciaba en una coma del generoso abogado de amigos, compañeros y movimientos sociales; y todos y cada uno de ellos eran posibles gracias a una increíble capacidad de trabajo y organización; y todos y cada uno eran creíbles y eficaces porque los dirigía su humanidad y voluntad de diálogo, negociación y acuerdo”.

García Márquez explicó que esta coherencia se traducía “en la unión sin soldaduras entre pensamiento y acción, entre conocimiento y compromiso”. Así, destaca que para él habría sido “más cómodo y rentable refugiarse en su torre, como tantos otros, e impartir desde allí una ciencia tan brillante como inocua, socialmente hablando, pero prefirió comprometerse, necesitó comprometerse para cambiar esta sociedad”.

“En tiempos difíciles, cuando convivimos con la mordaza, la pobreza, la desigualdad, la insolidaridad y la injusticia no basta con saber, sino que hay que hacer y resulta más que nunca necesario el conocimiento como instrumento de acción para defender a la sociedad, el territorio y el medioambiente contra la codicia disfrazada de sostenibilidad, la mediocridad presumiendo de inteligencia, las mentiras intentando pasar por certezas; para poder denunciar a tanto emperador desnudo”, subrayó García Márquez.