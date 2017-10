El Cabildo de Gran Canaria repondrá a los embalses privados el agua tomada para sofocar el incendio en la cumbre

El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este sábado que repondrá el agua tomada para sofocar el incendio que se declaró en la cumbre de Gran Canaria el pasado mes de septiembre. La corporación insular recuerda que esun procedimiento que sigue desde que utiliza helicópteros para la extinción de fuegos que, como mandata la Ley de Montes, toman el agua necesaria de embalses propios y privados para la extinción.



Según ha informado el Cabildo, superado el periodo de emergencia, la corporación insular y los propietarios contactan telefónicamente para iniciar el procedimiento. Los propietarios también pueden realizar una solicitud a través del registro general. En cualquier caso, el Cabildo les repone el agua, bien de reservas propias, si dispone de ella, o bien adquirida para este fin, y la traslada al lugar a través de cubas.



Los pilotos de los helicópteros anotan de dónde recogen el agua y cuántas descargas realizan, aunque no siempre es posible y la contabilización se complica cuando intervienen medios de distintas administraciones, pero de todas formas el Cabildo "repone lo que los propietarios estimen que se tomó", asegura. Del mismo modo, se repara cualquier daño que se pudiera ocasionar por esta acción o cualquier otra relacionada con el incendio.



En el caso del último incendio, los técnicos del Cabildo se pusieron en contacto con las principales fincas para recabar datos de los daños y hubo propiedades en las que su única afección fue el agua tomada, si bien "unos la solicitarán y otros no, ya sea porque no la necesitan o porque lo consideran su contribución a la lucha contra el fuego". "De cualquier forma, en ambos casos, la institución les expresa su agradecimiento", señala la nota.

El Cabildo explica que tanto la recogida de agua como su reposición es una práctica habitual en Gran Canaria, y conocida por la mayoría de los afectados, desde que se usan medios aéreos para combatir el fuego, para lo que la corporación, además, cuenta con embalses propios estratégicamente situados para afrontar las decenas de conatos que se producen al año, si bien cuando adquiere mayores proporciones la toma de donde sea necesaria para su extinción.