Calima, algún intervalo de nubes y temperaturas sin cambios para este sábado

La probabilidad de calima persistirá en Canarias mañana, cuando se esperan algunos intervalos de nubes altas aunque las temperaturas no experimentarán cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima alcanzará los 29 grados en las dos capitales del Archipiélago, donde la mínima será de 22, de acuerdo a su predicción, que señala que el viento se espera del este o del nordeste y en general flojo, aunque más intenso en las costas orientadas al norte y al sur.

También se prevén vientos del este o del nordeste en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 3 y 5 y habrá marejada con áreas de fuerte marejada, así como mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.



LANZAROTE



Intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en las mínimas. Viento del nordeste, más flojo por la tarde.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 19 29



FUERTEVENTURA



Intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en las mínimas. Viento de componente este flojo, más intenso en los litorales norte y sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 20 27



GRAN CANARIA



Intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste flojo, más intenso en los litorales norte y sur. En medianías y zonas altas, viento de componente este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 29



TENERIFE



Intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este flojo en general, más intenso en el litoral sureste donde soplará del nordeste. En medianías, viento de componente este. En zonas altas, viento del este flojo.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 29



LA GOMERA



Intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las mínimas. Brisas en los litorales y viento de componente este flojo en el resto, más intenso en medianías.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 23 30



LA PALMA



Intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las mínimas. Viento de componente este flojo ligeramente más intenso en los extremos norte y sur, con brisas en el resto de litorales.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 20 28



EL HIERRO



Intervalos de nubes altas. Probabilidad de calima durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las mínimas. Brisas en los litorales y viento de componente este flojo en el resto, más intenso en medianías.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 20 26