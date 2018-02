Canarias estudia fijar un límite de plazas al alquiler vacacional

En torno a un millar de pasajeros han tenido que pernoctar en la terminal del aeropuerto de Fuerteventura, según ha confirmado este lunes el Patronato de Turismo.

Numerosos vuelos que tenían como destino otras Islas, como Lanzarote y Tenerife, fueron desviados al aeropuerto de Fuerteventura en la jornada del domingo como consecuencia de la alerta meteorológica que afectó al Archipiélago canario.

En las redes sociales se ha mostrado el disgusto de los pasajeros que han tenido que hacer noche en la terminal del aeropuerto. Un pasajero de Thomas Cook se quejaba de que niños, mujeres embarazadas y ancianos han tenido que dormir en el suelo, sin que pudieran ser alojados en un hotel ni acceder a sus maletas.

Live look in at Fuerteventura airport. Babies, pregnant women & pensioners sleeping on the floor. 14 hours & counting. No offer of a hotel/ferry/no access to our bags. Thomas Cook need to be hung out to dry for this. Absolutely disgusting. #thomascook #stranded @ThomasCookCares pic.twitter.com/0C6RaVhJmt