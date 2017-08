Las Canteras aspira a contar con tres zonas libre de humos en octubre

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prevé que el próximo mes de octubre la playa de Las Canteras cuente con tres puntos donde no se pueda fumar. La iniciativa, presentada este jueves por el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, será debatida y sometida a consulta ciudadana a través de Internet.

En principio se instaurará como experiencia piloto, lo que servirá para conocer si tiene resultado o si es necesario revisarla. La propuesta además se implantará en Las Alcaravaneras y en un futuro podría extenderse a otras playas de la capital grancanaria.

Los tramos en los que comenzará la iniciativa son La Cícer, entre las calles California y Pizarro y en el espacio de la Playa Grande, un tramo entre las calles Hierro y Fuerteventura y, otro, entre las calles La Palma y Gran Canaria.

El concejal explica que la elección de estos espacios ha sido consensuada entre los técnicos municipales porque se trata de lugares con mucha afluencia de familias con niños y jóvenes y, en el caso de La Cícer, se suma además su condición de espacio deportivo.

La propuesta se llevará a la próxima reunión de la Microárea Ecoturística de Las Canteras, en la que están representados unos 30 colectivos, profesionales e instituciones, además de usuarios de la playa a nivel particular.

Ciudad de Mar impulsa la creación de zonas sin humo en las playas de Las Canteras

El ayuntamiento preguntará posteriormente a los ciudadanos a través de Internet durante unos 15 días antes de tomar una decisión. “Somos optimistas y pensamos que nos van a respaldar. Queremos buscar la complicidad de todos”, apuntó.

La medida no tendrá carácter recaudatorio, irá acompañada de advertencias para aquellos que no cumplan la norma y serán señalizados los lugares donde no se podrá fumar. De hecho, Ciudad de Mar ha impulsado diferentes campañas de concienciación para mantener la arena de las playas de la capital libres de colillas con mensajes explícitos, vídeos en las redes sociales y reparto gratuito de ceniceros reutilizables.

El ayuntamiento señala que l as colillas se han convertido en uno de los residuos que más afecta a la limpieza de los arenales ya que supone más del 30 % del total de la basura que los operarios del servicio de limpieza de Ciudad de Mar recogen cada día de la arena, con medios mecánicos (cribadora) y manuales.

Además, el concejal recuerda que sus efectos tóxicos se mantienen en el tiempo ya que pueden tardar más de 10 años en degradarse. Los filtros de las colillas están hechos de acetato de celulosa, que retienen parte de las sustancias toxicas de los cigarrillos.