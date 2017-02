Chubascos, vientos y oleaje este domingo

Canarias tendrá este domingo cielos que tenderán de nuboso a cubierto en general, con chubascos que afectarán principalmente a las islas de mayor relieve, donde no se descartan que puedan ser local y ocasionalmente fuertes, principalmente durante la segunda mitad del día.



Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, mientras que el viento de componente oeste, disminuirá de intensidad por la tarde.



En cuanto al estado de la mar, en La Palma se esperan vientos del oeste o noroeste de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, que rolarán y arreciarán a suroeste 6 o 7, ocasionalmente 8, a partir de la madrugada, y amainará a noroeste 6 al final. Rachas ocasionales muy fuertes a partir de la madrugada. Marejada o fuerte marejada aumentando temporalmente a gruesa, localmente muy gruesa en el oeste. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros y aguaceros.



En las aguas de El Hierro habrá oeste o noroeste 4 o 5, rolando y arreciando a suroeste 6 o 7, ocasionalmente 8, a partir de la madrugada, y amainando a noroeste 6 al final. Rachas ocasionales muy fuertes desde la madrugada. Marejada o fuerte marejada aumentando temporalmente a gruesa, localmente muy gruesa en el oeste. Mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 4 metros y aguaceros.



Las aguas costeras de Tenerife y La Gomera tendrán vientos del oeste o noroeste de fuerza 4 o 5, rolando y arreciando a suroeste 6 o 7, ocasionalmente 8, a partir de la madrugada y amainando a noroeste 6 al final. Rachas ocasionalmente muy fuertes a partir de la madrugada. Marejada o fuerte marejada aumentando temporalmente a gruesa a partir de la madrugada. Mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 4 metros y aguaceros.



Gran Canaria espera en el mar vientos del oeste o noroeste de fuerza 4 o 5, rolando y arreciando a suroeste 6 o 7, ocasionalmente 8, a partir de la madrugada. Rachas ocasionales muy fuertes a partir de la madrugada. Marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa y mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 4 metros. Aguaceros.



Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura habrá oeste o noroeste de fuerza 4 o 5 (Beaufort), rolando y arreciando a suroeste 6 a partir de la madrugada y a 7, ocasionalmente rachas de 8 y muy fuertes al final del día. Marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa, mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros y aguaceros.



La previsión meteorológica para mañana, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Nuboso a cubierto. Chubascos durante la madrugada y primeras horas, remitiendo por la tarde. No se descartan tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste entre 25 y 35 km/h, aumentando durante las primeras horas de la mañana a unos 50 km/h con rachas que podrían superar los 75 km/h y girando a partir de mediodía a noroeste entre 20 a 30 km/h y disminuyendo las rachas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 14 21



FUERTEVENTURA



Nuboso a cubierto. Chubascos durante la madrugada y primeras horas, remitiendo por la tarde. No se descartan tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste entre 25 y 35 km/h, aumentando durante la madrugada a unos 50 km/h con rachas que podrían superar los 75 km/h y girando a partir de mediodía a noroeste entre 20 a 30 km/h y disminuyendo las rachas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 15 21



GRAN CANARIA



Nuboso a cubierto. Chubascos afectando durante la madrugada al suroeste y por la mañana al norte y este, para ir remitiendo por la tarde; pudiendo se localmente fuertes. No se descartan tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste durante la madrugada y primeras horas, aumentando gradualmente hasta unos 50 a 60 km/h, más intenso en puntas noroeste y sobre todo en punta sur y cumbres, en donde las rachas pueden superar los 90 km/h en las primeras horas; en el nordeste, viento variable flojo, con rachas en medianías. Por la tarde, el viento girará gradualmente a noroeste entre 25 a 35 km/h y se mantendrá intenso en la punta sur y se intensificará en el nordeste, incluida la capital, aunque disminuyendo en intensidad, ocasionalmente se superarán los 70 km/h en las primeras horas de la tarde para luego remitir.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria. 16 21



TENERIFE



Nuboso a cubierto. Chubascos afectando durante la madrugada al oeste y durante la mañana al norte y este, tendiendo a remitir por la tarde; pudiendo se localmente fuertes. No se descartan tormentas ocasionales. en forma de nieve por encima de los 2.400 metros. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste entre 25 a 35 km/h durante la madrugada aumentando a 45-55 km/h, afectando principalmente al norte y punta sur; el este se mantendrá con viento variable flojo. Durante la mañana el viento girará a noroeste y disminuirá. Las rachas superarán los 75 km/h durante la madrugada a las puntas sur y noroeste y a partir de las primeras horas del día afectará al resto de la fachada norte y área metropolitana, para disminuir por la tarde. En cumbres centrales, las rachas superarán los 90 km/h durante la madrugada y primeras horas, para remitir gradualmente por la tarde. Es probable que ocasionalmente alguna racha descienda por las laderas del este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA



Nuboso o cubierto. Chubascos afectando durante la madrugada al oeste y durante la mañana al norte, tendiendo a remitir por la tarde; pudiendo se localmente fuertes. No se descartan tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste entre 35 a 50 km/h con rachas que pueden superar los 75 km/h e incluso los 90 km/h en cumbres; al final de la mañana girará a noroeste y disminuirá hasta los 20 a 30 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 16 22



LA PALMA



Nuboso o cubierto. Chubascos afectando durante la madrugada al oeste y durante la mañana al norte, tendiendo a remitir por la tarde; pudiendo se localmente fuertes. No se descartan tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste entre 35 a 50 km/h, girando durante la mañana a noroeste entre 20 a 35 km/h. Las rachas superarán los 75 km/h e incluso los 90 km/h en cumbres y fachada este, para tender a remitir gradualmente por la tarde.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 16 22



EL HIERRO



Nuboso o cubierto. Chubascos tendiendo a remitir por la mañana; pudiendo ser localmente fuertes. No se descartan tormentas ocasionales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste entre 35 a 50 km/h con rachas que pueden superar los 75 km/h e incluso los 90 km/h en cumbres; al final de la mañana girará a noroeste y disminuirá hasta los 20 a 30 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 13 17