Cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios

Los cielos estarán este sábado poco nubosos en Canarias, aunque podría haber alguna lluvia débil en las islas montañosas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas sin cambios o en descenso y vientos del nordeste con rachas de 60 kilómetros por hora.



Las temperaturas mínimas serán de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de 22 en Santa Cruz de Tenerife, mientras que las máximas alcanzarán los 24 y 27 grados, respectivamente.



En cuanto al estado de la mar, anuncia vientos del nordeste de fuerza 4 arreciando a 5 y localmente 6 o 7 en las islas occidentales y en las orientales de fuerza 5 o 6, fuerte marejada y ocasionalmente mar gruesa y mar de fondo del norte con olas de 1 o 2 metros.



La previsión meteorológica para mañana, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Intervalos nubosos en el norte y oeste y poco nuboso en general en el resto, tendiendo a intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste entre 25 a 35 km/h, disminuyendo por la tarde, sin descartar alguna racha que alcance los 60 km/h principalmente durante la primera mitad del día.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 20 27



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos en el oeste y poco nuboso en general en el resto, tendiendo a intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste de 25 a 35 km/h, disminuyendo por la tarde, sin descartar alguna racha que alcance los 60 km/h principalmente durante la primera mitad del día.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 21 26



GRAN CANARIA



En el norte, por debajo de unos 1100 a 1300 metros, nuboso con amplios claros en horas de la tarde; en el resto de zonas, poco nuboso o despejado, con algún intervalo principalmente de nubes altas a partir de la tarde. No se descarta que se produzca alguna lluvia débil dispersa en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ascenso, principalmente en zonas altas. Viento del nordeste entre 25 a 35 km/h, disminuyendo de intensidad por la tarde, con intervalos de fuerte en costas noroeste y sureste y durante la primera mitad del día en medianías y cumbres, sin descartar alguna racha que alcance puntualmente los 60 km/h. En el suroeste, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 21 24



TENERIFE



En el norte, por debajo de unos 1200 a 1400 metros, nuboso con amplios claros durante la tarde salvo en el extremo nordeste; en el suroeste, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde; en el resto, poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas a partir de la tarde. Baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa en el norte, más probable en el nordeste, a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso, principalmente en zonas altas. Viento del nordeste entre 25 a 35 km/h, disminuyendo de intensidad por la tarde, con intervalos de fuerte en punta noroeste y costa sureste y durante la primera mitad del día en medianías y cumbres, sin descartar alguna racha que alcance puntualmente los 60 km/h; en costas norte y suroeste, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 27



LA GOMERA



Intervalos nubosos en el norte y poco nuboso o despejado en el sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte entre 25 a 35 km/h, disminuyendo de intensidad por la tarde, con intervalos de fuerte en extremos oeste y este y durante la primera mitad del día en medianías y cumbres, sin descartar alguna racha que alcance puntualmente los 60 km/h; en costas sur, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de la Gomera 22 26



LA PALMA



En el norte y nordeste, por debajo de unos 1300 a 1400 metros, nuboso en general, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa a primeras y últimas horas; en el suroeste, poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde; en el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste entre 25 a 35 km/h, disminuyendo de intensidad durante la tarde, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste y en El Paso, sin descartar alguna racha que alcance puntualmente los 60 km/h; en costas nordeste y suroeste, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de la Palma 22 25



EL HIERRO



En el norte intervalos nubosos y poco nuboso o despejado en el sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste entre 25 a 35 km/h, con intervalos de fuerte en puntas noroeste y costa este y durante la primera mitad del día en medianías y cumbres, sin descartar alguna racha que alcance puntualmente los 60 km/h; en el suroeste, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 17 23