Continúa la calima este viernes en Canarias

Los cielos poco nubosos y la calima predominará mañana en las vertientes sur y este de las islas orientales y en Tenerife, en una jornada con temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento del este en costas y del sudeste fuerte en medianías.



En el mar habrá predominio de sureste o sur fuerza 3 a 5, pero temporalmente variable 2 o 3 principalmente durante la noche. marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 metros.



La predicción del tiempo por islas para mañana es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Calima afectando principalmente al sur y este principalmente por la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo en general, más intenso en zonas altas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 22 29





FUERTEVENTURA



Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Calima afectando principalmente al sur y este principalmente por la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo en general, más intenso en zonas altas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 23 27





GRAN CANARIA



Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Calima afectando sobre todo al sur y este principalmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este flojo en general. En medianías y cumbres, sudeste fuerte disminuyendo por la tarde, con rachas que pueden alcanzar los 60 km/h en vertientes oeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 23 29





TENERIFE



Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Ligera calima principalmente por la tarde afectando principalmente al sur y este. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este flojo en general. En medianías y cumbres, sudeste fuerte disminuyendo por la tarde con rachas que pueden alcanzar 60 km/h en vertientes noroeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 23 29



LA GOMERA



Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este flojo en general. En zonas altas, sudeste con rachas que pueden alcanzar 60 km/h en vertientes oeste, disminuyendo por la tarde; en costa oeste, brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 24 30



LA PALMA



Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este flojo en general. En medianías y cumbres, sudeste fuerte, disminuyendo por la tarde; en costa oeste, brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de la Palma 22 30





EL HIERRO



Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente este flojo en general. En medianías y cumbres moderado a fuerte, con rachas que pueden alcanzar 60 km/h en vertientes oeste, y disminuyendo por la tarde.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 21 26