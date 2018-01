Cristina Tavío: "Hay un clamor social para endurecer las penas contra la violencia machista"

La vicepresidenta segunda del Parlamento de Canarias, Cristina Tavío, ha mostrado su tristeza por el asesinato de una mujer en el norte de Tenerife supuestamente víctima de un acto machista, y ha opinado que "hay un clamor social para que se endurezcan las penas contra la violencia machista".



Tras el minuto de silencio que se ha guardado en el Parlamento de Canarias por la muerte de esta mujer, a quien supuestamente su expareja asestó varias puñaladas el viernes pasado, Cristina Tavío ha señalado que Jennifer no puede ser una víctima más, por lo que espera que no haya más.



Cristina Tavío (PP) ha manifestado que todas las fuerzas políticas están unidas frente a la violencia machista y ha añadido que su sensación es que se hace menos de lo que se debiera, ya que, por desgracia, se siguen lamentando asesinatos.



Por ello, la vicepresidenta segunda del Parlamento canario tiene la sensación de que desde los partidos políticos y desde los medios de comunicación se debería hacer un esfuerzo por dar publicidad a las condenas de casos de violencia machista, de modo que se conozcan las sentencias firmes de quienes "se van a pudrir entre rejas".



Cristina Tavío ha opinado asimismo que hay un clamor en la sociedad para que se endurezcan las penas por violencia machista, algo que a su juicio se reclama desde las asociaciones de víctimas, por lo que ella trabajará como diputada en ese sentido.



También se ha guardado un minuto de silencio ante las sedes del Gobierno de Canarias, en un acto al que ha asistido en Las Palmas de Gran Canaria el presidente del ejecutivo regional.



La portavoz del ejecutivo mostró el rechazo y la tristeza del Gobierno por el asesinato machista, así como la "condena, repulsa e indignación" contra todo tipo de violencia contra las mujeres.



Dávila ha asegurado a todas las mujeres víctimas de violencia de género que la sociedad "está con ellas y tienen todo el apoyo del Gobierno", que ha aumentado los recursos para luchar contra este tipo de delitos.



La portavoz del Gobierno canario ha recordado que las mujeres en situación de riesgo pueden llamar a los teléfonos 112 y 016, entre otros.



En el Cabildo de Tenerife hubo también un minuto de silencio, al término del cual el vicepresidente de la corporación insular Aurelio Abreu ha lamentado el asesinato de Jennifer y ha abogado por más colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.



Aurelio Abreu ha pedido que desde el Ministerio de Interior se haga un esfuerzo para proteger a las víctimas de violencia machista, y ha comentado que en este caso había una denuncia pero Jennifer no quiso protección.



El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que ha encabezado una concentración de repulsa por el asesinato a las puertas del Ayuntamiento, ha condenado el "atentado machista", ha trasladado la solidaridad de la corporación a la familia de la víctima y ha pedido que se pongan todos los medios para que no se repitan este tipo de crímenes.