Decretada la situación de alerta por temperaturas que podrán superar los 40 grados

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado para este lunes la situación de alerta por temperaturas máximas en toda las islas.

Esta decisión se toma de acuerdo a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología de temperaturas de entre 34 a 40 grados en las horas centrales del día en el interior de las islas, en las medianías y en zonas altas.

No son descartables, de forma local, algunos valores superiores a los 40 grados además de calima, recuerda la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

La Agencia estatal de Meteorología (Aemet) señala que Canarias registrará altas temperaturas que pueden superar incluso los 36 grados en algunas zonas este lunes, cuando se espera la presencia de calima y que los cielos estén poco nubosos.

La máxima llegará a 33 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 31 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que la mínima será en ambas capitales del archipiélago de 24 grados, conforme a su predicción, que anuncia vientos del nordeste y en general moderados.

Igualmente se prevén vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 o 5 y habrá marejada con áreas de fuerte marejada, mar de fondo del norte de 1 a 2 metros y visibilidad regular en distintas zonas a consecuencia de la calima.



LANZAROTE



Poco nuboso o despejado; con algunos intervalos nubosos a primeras horas de nubosidad de tipo medio y alto y en litorales de tipo bajo. Calimas. Temperaturas en ascenso, especialmente en zonas de interior y sur donde se superarán los 39ºC; no se descarta que se alcancen localmente los 32 a 34ºC en costas. Mínimas significativamente altas en zonas del interior. Viento del nordeste de 15 a 25 km/h, con brisas en costa sur.



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado; con intervalos nubosos a primeras horas de nubosidad de tipo medio y alto y en litorales de tipo bajo. Calimas. Temperaturas en ascenso, especialmente en zonas de interior y sur donde se superarán los 39ºC; no se descarta que se alcancen localmente los 32 a 34ºC en costas. Mínimas significativamente altas en zonas del interior. Viento del nordeste de 15 a 25 km/h, con brisas en costa sur.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 25 37



GRAN CANARIA



Poco nuboso o despejado en general; en el norte, por debajo de unos 400 metros, intervalos nubosos a primeras horas que tenderán a cielos poco nubosos a partir de mediodía. Calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en costas, que será moderado en zonas de interior y medianías. Se superarán los 39ºC en el interior y medianías orientadas al sur y oeste y se alcanzarán los 34º C en medianías del norte; no se descarta que se alcancen localmente los 32 a 34ºC en litorales principalmente del sur, oeste y este. Mínimas significativamente altas en medianías y zonas del interior de la isla. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa suroeste. Sureste en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 24 31



TENERIFE



Poco nuboso o despejado en general; en el norte, por debajo de unos 500 metros, intervalos nubosos por la mañana que tenderán a cielos poco nubosos a partir de mediodía. Calima que afectará principalmente a zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en costas, que será moderado en zonas de interior y medianías. Se pueden superar localmente los 36ºC en zonas altas y medianías orientadas al este, sur y oeste y los 34ºC en medianías del norte y litorales del este; no se descarta que se alcancen localmente los 32 a 34ºC en costas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa suroeste. Componente este o sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 24 33



LA GOMERA



Poco nuboso o despejado en general; en el norte, por debajo de unos 500 metros, intervalos nubosos por la mañana que tenderán a cielos poco nubosos a partir de mediodía. No se descarta calima que afectaría principalmente a zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en costas, que será moderado en zonas de interior y medianías donde se superarán los 34ºC; no se descarta que se alcancen localmente los 30 a 32ºC en costas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa suroeste. Componente sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 24 33



LA PALMA



En el norte y nordeste, por debajo de unos 600 metros, intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales en costas. No se descarta calima que afectaría principalmente a zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en costas, que será moderado en medianías y zonas altas. Se pueden alcanzar los 34ºC en zonas del interior, principalmente en medianías del sur y oeste; no se descarta que se alcancen o superen localmente los 30 a 32ºC en medianías del este y en costas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa oeste. En zonas altas, viento del sudeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 24 30



EL HIERRO



En el norte y nordeste, por debajo de unos 500 a 600 metros, intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso a partir de mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales en costas. No se descarta calima que afectaría principalmente a zonas altas. Temperaturas en ligero ascenso en costas, que será moderado en medianías y zonas altas. Se pueden alcanzar localmente los 34ºC en medianías y zonas del interior; no se descarta que se alcancen localmente los 30 a 32ºC en costas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, con brisas en costa suroeste. En zonas altas, viento del sudeste.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 26 34