Desciende la nubosidad y no se descartan algunas lluvias débiles este domingo

La nubosidad tenderá a disminuir en Canarias lo largo de este domingo, cuando habrá, no obstante, algunas zonas más cubiertas en las que no se descartan lluvias débiles, según la Agencia estatal de Meteorología, que anuncia vientos moderados a flojos pero con áreas en que serán fuertes y hasta de 80 kilómetros por hora y temperaturas con pocos cambios.



La máxima será, así, de 22 grados en las dos capitales del archipiélago, donde la mínima se espera en 17, de acuerdo a su predicción, que detalla que el viento se prevé del oeste moderado a flojo y amainando en la mayoría de las zonas, aunque en otras, como las cumbres de Tenerife especialmente, será fuerte.



En las aguas de Canarias se esperan vientos del oeste o suroeste y fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada, mar de fondo del oeste o noroeste de 2 a 3 metros y aguaceros ocasionales.



La previsión del tiempo por islas es la siguiente:



Lanzarote



Intervalos nubosos al inicio, tendiendo a poco nuboso o despejado durante la mañana. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales a primeras horas, principalmente en el oeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado, con algún intervalo de fuerte a primeras horas, que disminuirá a flojo al final.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Arrecife 16 - 22



Fuerteventura



Poco nuboso o despejado en general excepto en el norte, donde habrá intervalos nubosos durante la mañana. Temperaturas sin cambios de las máximas y en ligero descenso de las mínimas. Viento de componente oeste moderado, con algún intervalo de fuerte a primeras horas, que disminuirá a flojo por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Puerto del Rosario 17 - 22



Gran Canaria



En el interior y vertiente este, intervalos nubosos con nubosidad de evolución en horas centrales. En costas, cielos poco nubosos con algunos intervalos. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el interior orientado al suroeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste de moderado, con intervalos de fuerte de madrugada, durante la mañana disminuirá a flojo y predominarán las brisas por la tarde.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Las Palmas de Gran Canaria 17 - 22



Tenerife

En vertientes este y oeste intervalos nubosos. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa al oeste a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste de moderado a flojo. Viento del oeste moderado con intervalos de fuerte a primeras horas cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en el Área Metropolitana. Brisas en la costa este. En cumbres centrales, oeste fuerte con rachas que superarán los 80 km/h durante la primera mitad del día.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de Tenerife 17 - 22



La Gomera



Intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el oeste durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste moderado, con intervalos de fuerte a primeras horas en medianías. Brisas en la costa este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



San Sebastián de La Gomera 17 - 22



La Palma



Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en vertiente oeste. Probables lluvias débiles en el oeste de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste, con intervalos de fuerte por la mañana en medianías y cumbres orientadas al oeste. Brisas en la costa este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Santa Cruz de La Palma 16 - 23



El Hierro



Intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles en el oeste durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente oeste, con intervalos de fuerte a primeras horas en medianías. Brisas en la costa este.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (ºC):



Valverde 12 - 17