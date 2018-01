Detenido por estafar a un turista al que cobró 1.600 euros por el alquiler de un apartamento sin reservarlo

Un joven responsable de una inmobiliaria del sur de Gran Canaria ha sido detenido acusado de estafar a un turista al que cobró 1.600 euros por el alquiler de un apartamento que realmente no había reservado, según ha informado la Policía Nacional.



El turista, de nacionalidad holandesa, abonó por adelantado el dinero que se le pidió por el apartamento pero al llegar a la isla y dirigirse al complejo donde estaba ubicado se encontró con que no había sido pagado y no se encontraba disponible, se explica en un comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.



Denunciados los hechos, agentes de dicho cuerpo localizaron la sede de la inmobiliaria y comprobaron que estaba cerrada de forma permanente, por lo que buscaron a su responsable, un joven de 21 años con antecedentes delictivos que fue arrestado acusado de un delito de estafa, se agrega en la nota.