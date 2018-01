Drag Sethlas reaparece vestido de Vírgen en la presentación del Carnaval 2018

Drag Sethlas ha reaparecido este domingo en público en Las Palmas de Gran Canaria vestido como una imagen de la Virgen María en la presentación de los candidatos del Carnaval de 2018, tras la enorme polémica que desató el número que hace un año lo convirtió en ganador de la Gala Drag.



El antiguo Estadio Insular de Gran Canaria ha acogido este domingo un espectáculo abierto al público en el que se presentan los diferentes candidatos a las galas de la Reina y de la Drag Queen, un acto que al mismo tiempo sirve para sortear los turnos de aparición sobre el escenario del parque de Santa Catalina durante el carnaval.



Borja Casillas, Drag Sethlas, ha abierto el apartado dedicado a la gala con más proyección internacional de las fiestas, la reservada a las "reinonas", en su condición de ganador de 2017.



Sethlas vestía parte del traje que tanto impacto causó entre el público hace un año, un corona y una capa de color azul celeste con crucifijos bordados que transforman su figura en una estampa muy parecida a las representaciones católicas clásicas de María, completada esta vez por un falda también azul celeste.



El número que convirtió a Sethlas en Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2017 comenzaba con un vestuario muy semejante, del que paulatinamente se iba desprendiendo su protagonista hasta quedar convertido en Cristo Crucificado.



El provocador espectáculo generó una gran ovación entre el público presente esa noche en el parque de Santa Catalina, pero también hirió los sentimientos de muchos creyentes, que de inmediato expresaron su protesta en las redes sociales y por medio de una carta del propio obispo de Canarias, Francisco Cases.



La polémica fue tal que la Fiscalía de Las Palmas abrió diligencias para indagar si la transformación de Sethlas en esas imágenes religiosas había incurrido en algún tipo de delito.



El entonces fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, decidió archivar esas diligencias tiempo después, tras reconocer que el número de Sethlas podría haber gustado más o menos, pero se inscribía en un contexto de carnaval y no constituía delito.



De hecho, el fiscal citaba en apoyo de su decisión casos semejantes resueltos ya en firme por los tribunales españoles, como el que sentó en el banquillo al cantautor Javier Krahe, por cocinar un crucifijo en televisión; juicio que se saldó con su absolución.



Sin embargo, la Asociación de Abogados Cristianos decidió hace unos meses no darse por conforme con la postura del fiscal y llevó el asunto a los juzgados de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, que fallaron en igual sentido, en favor de Drag Sethlas.



Ese mismo colectivo de letrados volvió a elevar una protesta, con recogida de firma incluida, la semana pasada, después de comprobar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había llevado a su todavía Drag Queen, Sehtlas, a los actos de promoción de su carnaval convocados en Madrid con motivo de la Feria Internacional del Turismo (Fitur).



Borja Casillas, que siempre ha alegado que no buscaba ofender, volverá a aparecer en público como Drag Sethlas en la gala Drag Queen del 12 de febrero, en la que tendrá la oportunidad de presentar un espectáculo de cierre de su reinado carnavalero.