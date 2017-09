Elena Acosta, las escuelas de surf o el Instituto de Turismo, entre los premiados Turísticos de la capital grancanaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria premiará con los Reconocimientos Turísticos 2017 al Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la ULPGC; la directora de Casa Museo de Colón, Elena Acosta; Asociación de Escuelas de Surfing de Gran Canaria, y a Snorkeling Experience.



El edil de Turismo, Pedro Quevedo (NC), ha presentado este lunes unos premios que reconocerán el trabajo y la trayectoria de personas que, desde su trabajo, empresa o institución, de forma individual o colectiva, realizan "una labor meritoria a favor del turismo sostenible".



La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo 29 de septiembre en el Palacete Rodríguez Quegles, con motivo del Día Mundial del Turismo.



"La fecha nos recuerda que el turismo no es solo contar visitantes, sino una oportunidad para el desarrollo y la cohesión social", ha subrayado el concejal nacionalista, quien ha agregado que esta actividad económica no es el problema, sino "la manera como se gestiona la política turística".



En su opinión, este es el "gran reto y la apuesta" de la ciudad, que persigue ser "un destino turístico de calidad, sostenible e integrador".



Los profesionales y entidades galardonados destacan por su trabajo a favor de la inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza (Asociación de Escuelas de Surf de Gran Canaria); la eficiencia de los recursos, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático (Snorkeling Experience); los valores culturales, la diversidad y el patrimonio (Elena Acosta); y la comprensión mutua, la paz y la seguridad (Instituto Universitario de Turismo y desarrollo Económico Sostenible, TIDES).



Quevedo ha dicho que la Asociación de Escuelas "es un ejemplo de sinergia entre el amor por el deporte de las olas, la educación para el mar de las nuevas generaciones y el desarrollo del surf como actividad económica en un modelo turístico diverso y sostenible".



El concejal ha comentado que Snorkelling Experience se dedica al ecoturismo costero y la educación medioambiental y que sus señas de negocio, ofreciendo experiencias de buceo diurno o nocturno en el universo subacuático de Las Canteras, "contribuye al conocimiento y conservación de un espacio privilegiado como Las Canteras".



En la consolidación de la capital grancanaria como destino urbano destaca la Casa de Colón como enclave turístico y, según Quevedo, es el "museo más visitado de la isla, que se alinea perfectamente dentro de los objetivos estratégicos que persigue la ciudad con una oferta diversificada, impulsando la historia y la cultura, al margen del sol y la playa".



El edil también ha destacado al Instituto TIDES y ha recordado que, desde 2010, ha presentado más de medio centenar de proyectos de investigación y desarrollo en 18 países de África y América Latina.



Quevedo ha resaltado que sus 80 investigadores hacen "un trabajo que no ha sido lo suficientemente reconocido en Canarias, ya que el Instituto universitario ocupa el quinto lugar del mundo por impacto en citas de sus publicaciones".



El secretario de FIDES, Heriberto Suárez, ha agradecido el premio porque la Universidad de Las palmas de Gran Canaria persigue "compartir sus conocimientos" con la sociedad y ha desvelado que el Instituto tiene siete grupos de trabajo turístico que traslada sus experiencias a Sudamérica y África.



Por su parte, la representante de Snorkeling Experience, Maite Asensio, ha destacado que su empresa trabaja en rutas de turismo costero para que la gente pueda conocer su entorno -"lo que no se conoce no se protege!- y que, en sus salidas, aprovecha los "margullos" para limpiar los fondos marinos.



Elena Acosta ha recordado que la Casa de Colón lleva más de 60 años trabajando para que se conozca la historia en la ciudad, la isla y el archipiélago, que es el lugar turístico más visitado de la capital porque "aporta un valor añadido" al destino.



Sergio Álvarez, presidente de las Escuelas de Surf, también ha agradecido el galardón y ha destacado que la actividad es un "motor económico" para la sociedad de la isla, que ya tienen 15 años de trabajo con canarios y extranjeros y que posiciona a Gran Canaria como unos de los mejores destinos mundiales de su deporte.