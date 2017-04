Empleo dotará con un millón de euros a cada una de las cuatro ciudades más pobladas de Canarias

Los cuatro municipios más poblados de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde, dispondrán de un millón de euros cada uno para fomentar el empleo a lo largo de 12 meses.



El Gobierno de Canarias firmará en septiembre convenios con cada uno de los cuatro municipios para desarrollar actividades relacionadas con la orientación en el empleo, intermediación, desarrollo de la economía local y el apoyo al emprendimiento de los vecinos de estas localidades.



La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, se ha reunido este miércoles en la capital tinerfeña con los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde, para analizar propuestas para reducir sus tasas de paro.



Cristina Valido, en la rueda de prensa posterior al encuentro, ha señalado que el objetivo de los convenios es que los ciudadanos puedan ser competitivos y apoyar a que la economía local "reme a favor de la incorporación de todas estas personas".



La consejera ha recordado que el año pasado se presentó un "plan único" en el que los cuatro municipios se unieron para solicitar líneas estratégicas que les permitieran ofrecer un impulso a la empleabilidad.



"Es un proyecto que hemos valorado muy positivamente y que nos hemos comprometido a desarrollar con ellos", ha manifestado Valido, quien ha destacado que este miércoles se ha acordado que a partir de los próximos días técnicos de los ayuntamientos y de la Consejería empezarán a trabajar en los convenios que se firmarán en septiembre.



Ha precisado que ya se pactará la manera en la que el dinero llegará según se cierren los convenios, si bien ha garantizado que cada uno de ellos dispondrá de un millón de euros.



El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha agradecido a la consejera su predisposición y su compromiso con estos cuatro municipios, donde residen cuatro de cada 10 personas que están en paro en Canarias.



Bermúdez ha comentado que los problemas de la capital tinerfeña son totalmente diferentes al resto de municipios de Canarias y ha detallado que el millón de euros que reciba cada uno de los municipios ayudará a ejecutar una estratega común dirigida a la orientación, intermediación y formación para el empleo.



La voluntad de los municipios es que esta línea de trabajo "no sea una subvención o un convenio aislado" sino que se mantenga en el tiempo y se prorrogue de manera automática para conseguir resultados eficaces, ha añadido.



El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha opinado que hay que destinar los recursos donde están los parados y en las zonas metropolitanas de Canarias se encuentran más de 100.000 desempleados, lo que es "una realidad incuestionable".



Augusto Hidalgo ha lamentado que incluso cuando mejora la situación económica el desempleo sigue enquistado y se necesitan políticas activas de empleo.



"No estamos dando recursos para contratar gente, estamos hablando de poner una estructura de recursos públicos para intentar generar empleo de calidad y estable en Canarias", ha apostillado.



La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, ha celebrado que el Gobierno canario haya entendido la importancia de apoyar a las ciudades que sufren con mayor dureza el problema del desempleo.



Hernández ha explicado que los vecinos de los municipios que conforman el G-4 tienen los mismos problemas y necesidades, de ahí la importancia de este plan, que propone acciones "realistas y con muchas posibilidades de éxito".



Además es un plan innovador, pues el acento no se pone en emplear sino en apostar por la formación y la orientación laboral para que cuando surja un empleo tengan las mismas oportunidades que otros desempleados y así reducir las tasas de empleo en estos municipios.



El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha valorado que haya una política específica y diferenciada para el G-4 conforme a un plan de acción que plantearon con la anterior consejera de Empleo, la socialista Patricia Hernández.