Pedro Quevedo: “En Fitur promovemos a Las Palmas de Gran Canaria como mucho más que la magnífica playa de Las Canteras"

El concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha hablado durante una entrevista con Canarias Ahora sobre la estrategia de promoción que llevarán a cabo de la ciudad capitalina --que obtuvo en torno a un millón y medio de pernoctaciones en 2017-- en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid del 17 al 21 de enero.

También ha explicado los principales retos a los que se enfrenta su partido en 2018, se ha pronunciado sobre las prospecciones de Marruecos a 50 kilómetros de Fuerteventura o ha respondido si continuará como concejal en el consistorio capitalino a la vez que desempeña su labor como diputado en el Congreso.

Fitur crece en su 38ª edición en superficie un 4% y en número de expositores un 8%: ¿Qué espera de una de las ferias del turismo más importantes del mundo?

Nosotros vamos a Fitur para fortalecer el mercado español, fundamentalmente en el turismo. Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo Fitur se convierte en la plataforma turística más relevante de todas a la hora de de promocionar Las Palmas de Gran Canaria como un destino no solo de sol y playa, sino como un destino esencialmente urbano.

¿Qué planes, proyectos o novedades se presentarán por parte de Las Palmas de Gran Canaria?

Vamos a continuar insistiendo en la política que tenemos desarrollada y definida, pero sí tenemos algunos elementos diferenciales. En primer lugar hay que dejar claro que el crecimiento de la actividad turística en la ciudad nos ha situado en uno de los destinos turísticos estrella, no solo de España, sino del mundo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para añadirle valor a la propuesta típica y habitual de sol y playa. Vamos a estar junto al Patronato de Turismo de Gran Canaria compartiendo el estand y haciendo la promoción correspondiente, pero además estaremos en el estand de Fitur de festivales. Este es un espacio muy interesante porque nos permite darle visibilidad a la importantísima actividad cultural que desarrolla la ciudad a lo largo del año con el Festival de Música de Canarias, la temporada de ópera, el Temudas Fest, el festival de Jazz, el WOMAD y en el próximo otoño celebraremos el WOMEX, un evento de especial relevancia en el ámbito musical que nos traerá personas de 100 países diferentes. Por otra parte, haremos un acto diferenciado con el que vamos a apoyar el carnaval. Nosotros estamos interesados en promover la cultura, la gastronomía, el urbanismo, el arte... Es decir, intentamos promover Las Palmas de Gran Canaria como mucho más que la magnífica playa de Las Canteras. También hemos apostado muchísimo por el sello de turismo familiar, nos interesa especialmente ese público, al igual que el de parejas, especialmente españoles. También hay otros sectores que nos interesan mucho, como los nómadas digitales, los vinculados con el surf o los cruceristas. Todo esto lo tenemos que meter en un paquete que diga que además de sol y playa, que por supuesto, ofrecemos un amplio abanico de posibilidades en un entorno muy seguro.

Canarias ha cerrado el 2017 con un nuevo récord: 16 millones de turistas: ¿Cuántos ha tenido Las Palmas de Gran Canaria?¿Cree que seguirá creciendo esta cifra?

En 2017 han habido más de un millón y medio de pernoctaciones en Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo nosotros somos poco entusiastas de contar turistas. Nos interesa que aumenten las pernoctaciones pero no estamos aquí en planteamientos de seguir creciendo hasta el infinito. Estamos en cifras sostenibles y aceptables y no estamos obsesionados con esto.

Hasta el Rey Felipe VI ha dicho que solo del turismo la sociedad canaria no puede vivir: ¿Por qué no se ve trasladadas estas cifras en una mejora del empleo y las condiciones de los trabajadores?

Desde Nueva Canarias ya hemos dicho que el problema que tenemos es que el crecimiento de los indicadores económicos en relación con el PIB no se ha trasladado a las personas. Mantenemos una tasa de paro superior al 21%, lo cual es una monstruosidad. Nosotros tenemos una distribución absolutamente injusta de los recursos. Hay una enorme cantidad de gente viviendo con unos recursos absolutamente insuficientes incluso aunque trabaje. Por lo tanto, nosotros opinamos que esto es consecuencia del conjunto de políticas que se han venido aplicando en el Estado español en los últimos años, que tienen un tinte esencialmente neoliberal, que lo que ha hecho es provocar más desigualdad entre la población. El crecimiento en realidad no es completo, porque no repercute sobre la población. Esto tiene relación con la reforma laboral, con la que estamos en contra y creemos que hay que modificar las políticas y apostar por el desarrollo sostenible.

Este año Canarias llega con polémica a Fitur porque por primera vez la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias acude desvinculándose de Promotur, ¿como valora esta situación?

Aquel que pretenda hacer turismo solo en Fitur se equivoca. La política turística es mucho más que estar en Fitur. Lo que pasa es que cuando nos dedicamos a hacer localismos, que es de lo que hemos acusado al Gobierno de Canarias actual y a su presidente, Fernando Clavijo, se acaba por potenciarlo. Si lo que se está denunciando es que el reparto del espacio disponible es injusto y que beneficia a unos frente a otros como ha ocurrido en alguna otra ocasión, entonces sí nos parece bien como elemento de protesta. Pero con carácter general, a nosotros nos parece que este tipo de actuaciones son el reflejo de otro tipo de problemas, como por ejemplo el malestar de los municipios turísticos con el Gobierno regional. Entonces se manifiesta de esta manera. Por lo tanto, esto es el resultado de un conjunto de cuestiones que tienen poco que ver con una promoción turística eficaz.

En 2017 Nueva Canarias, y concretamente usted, acaparó todos los focos durante las negociaciones de los Presupuestos General del Estado, ¿cuáles son los principales retos que afronta su partido este 2018?

Poca veces ha tenido Canarias en el Estado tantos asuntos relevantes y pendientes como ahora. Tenemos el nuevo estatuto de autonomía de Canarias a debate en el Congreso. La modificación del REF, que es una cuestión determinante porque los logros que alcanzamos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, muchos de ellos, si no se trasladan al REF no son definitivos: el tema del transporte o la bonificación del 100% al transporte de mercancías, por ejemplo. Tenemos en marcha un debate sobre el modelo territorial del Estado español, que es un asunto en el que Canarias se juega muchas cosas. Tenemos pendiente un debate sobre la financiación autonómica, donde nos jugamos más. Veremos si hay debate o no sobre los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros tenemos pendientes unas cuantas cuestiones que podrían resolverse en las cuentas estatales si se dan las condiciones para que sea posible negociar, como ya se dio. Hay que mejorar la conectividad de Canarias con el resto del Estado a través de, como mínimo, una disminución del coste para la ciudadanía, hasta continuar profundizando en determinadas políticas de inversiones, como el convenio de carreteras Canarias-Estado, las reposiciones en viviendas, las ayudas al sector agrícola, la potenciación de las energía renovables… Tenemos un sin fin de asuntos que cabría la posibilidad de tratar en un futuro debate de Presupuestos para corregir algunos agravios históricos.

La delegada del Gobierno en Canarias, Mereces Roldós, ha declarado que España no puede hacer nada por las prospecciones que está realizando Marruecos a 50 kilómetros de Fuerteventura, ¿comparte esta opinión?¿Llevará alguna iniciativa al Congreso?

Esas son las actitudes que no ayudan en nada a esta tierra, ni siquiera en la dignidad. Es incomprensible que el Estado español tenga conocimiento de cosas relevantes al otro lado de la frontera y no haga ningún movimiento, y se limite a decir que no tiene nada que hacer, ¿cómo que no tiene nada que hacer? ¡Claro que hay que hacer! Hay que trasladar la preocupación para que lo que se haga no ponga en riesgo la principal actividad económica de Canarias, que es el turismo. Para que se respeten las garantías medioambientales, o que se trate de llegar a un acuerdo para considerar ese espacio de esas aguas saharauis, marroquíes o españolas de especial protección medioambiental. El problema es que este mismo gobierno fue el que autorizó que Repsol empezara a hacer unas prospecciones pese a la la oposición rotunda de la inmensa mayoría de la ciudadanía de Canarias. Es un problema serio que nos preocupa extraordinariamente. Por lo pronto ya he formulado una pregunta para que se nos explique cual es el nivel de conocimiento que tiene el Gobierno de España sobre las pretensiones de esta materia, que nos expliquen qué son esas explosiones sónicas que escuchan los buceadores en Fuerteventura. Que nos digan qué piensan hacer sobre esto. Lo que no se puede hacer es decir que a un metro y medio más allá de la mediana Marruecos va a poner en marcha unas instalaciones que generan un riesgo medioambiental serio y, en consecuencia pueden perjudicar seriamente los intereses de Canarias, y que la actitud sea: "eso es cosa de Marruecos". Esto no es aceptable.

¿Acabará la legislatura como concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y diputado en el Congreso?

Mientras mis compañeros me pidan que haga lo que estoy haciendo, me parezca lo que me parezca porque el sobresfuerzo no es pequeño, pues haré lo que se me está planteando. Y la organización plantea que interesa mantener ambas actividades que no se podrían mantener si no se tiene partido, equipo competente y colaboradores competentes. Por ahora la organización dice que debo mantener esas dos actividades y en eso estoy.