Fuertes lluvias en las islas occidentales y chubascos débiles en las orientales

Los cielos estarán este sábado nubosos a cubiertos en las islas occidentales, con probabilidad de chubascos débiles a moderados, que afectarán principalmente a vertientes sur y oeste, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas aisladas en las islas más occidentales.



Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, en las islas orientales estará nuboso con nubes medias y altas.



Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso salvo en las islas más occidentales donde predominarán los descensos.



Viento de componente sur flojo a moderado, siendo fuerte en medianías y zonas altas donde no se descartan rachas de muy fuerte; en cumbres centrales de Tenerife, suroeste muy fuerte.







En el mar habrá componente sur fuerza 3 o 4, ocasionalmente 5 en el nordeste y localmente este o sureste 3 o 4 en el sur y variable 2 o 3 en el noroeste. Marejadilla, temporalmente marejada en el este y oeste. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros.



Previsión por islas:



LANZAROTE



Intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sureste con intervalos de fuerte en vertiente oeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 17 25



FUERTEVENTURA



Intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en las mínimas. Viento del sureste con intervalos de fuerte en vertiente oeste.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 17 27



GRAN CANARIA



Intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de algún chubasco débil en vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente sur, con intervalos de fuerte en zonas de medianías y altas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 20 27



TENERIFE



Nuboso con probabilidad de chubascos, afectando principalmente a vertientes sur y oeste. No se descarta que localmente las precipitaciones puedan ser fuertes y acompañadas de tormentas durante la tarde. Temperaturas en ligero ascenso de mínimas y máximas sin cambios. Viento de componente sur, con intervalos de fuerte. Rachas de viento muy fuerte que podrán alcanzar los 70 km/h principalmente en medianías y zonas altas. En altas cumbres del Teide las rachas máximas podrían alcanzar los 90 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 20 27



LA GOMERA



Nuboso a cubierto, con probabilidad de chubascos que podrán ser localmente fuertes. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente sur con intervalos de fuerte. Rachas máximas que podrán alcanzar los 70 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de la Gomera 20 26



LA PALMA



Nuboso a cubierto con probabilidad de chubascos, que localmente podrán ser muy fuertes afectando principalmente a vertientes sur y oeste. Probabilidad de tormentas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del sur con intervalos de fuerte. Rachas que podrán alcanzar los 90 km/h. En zonas de cumbre y de la vertiente norte las rachas podrán superar este umbral localmente.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de la Palma 20 27



EL HIERRO



Nuboso a cubierto con probabilidad de chubascos que localmente podrán ser muy fuertes. Probabilidad de tormentas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sur con intervalos de fuerte. Rachas máximas que podrán alcanzar los 70m km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 20 24