Gamá denuncia que el 80 % del colectivo LGTB en Canarias sufre algún tipo de violencia

El Colectivo Gamá ha denunciado este jueves que el 80% de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) de Canarias sufre violencia de algún tipo debido a su orientación sexual, pero no lo denuncia a pesar de constituir un delito de odio.



Ese silencio hace que las estadísticas no reflejan la realidad cotidiana, ha asegurado el presidente de Gamá, Pablo Almodóvar.



Según datos del Ministerio del Interior de 2015-2016, los delitos de odio se redujeron un 5 por ciento en toda España en ese período, excepto aquellos relacionados con la orientación sexual, que aumentaron un 36 %.



La mayoría del colectivo LGTB (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales) sufre agresiones físicas, verbales o psicológicas que no llegan a denunciar, en muchos casos porque desconoce sus derechos.



Asimismo, existen muchos casos de acoso escolar por orientación sexual, ha asegurado la psicóloga María José Hinojosa.



El presidente de Gamá ha destacado que, aunque la sociedad civil ha avanzado en los últimos años en España y se han logrado conquistas como el matrimonio homosexual, continúa existiendo discriminación por orientación sexual.



Con el fin de mejorar la atención a las víctimas de homofobia, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas han recibido hoy un curso en el que han colaborado representantes de Gamá.



El objetivo es dar la mayor protección a las víctimas, razón por la que, en caso de que exista alguna confusión sobre su género, se opta por el que más garantías le ofrezca, ya que la ley concede un tratamiento diferente a hombres y mujeres cuando se trata de violencia de género, ha indicado hoy el comandante jefe de la Policía Judicial e Información de la Comandancia de Las Palmas, Daniel Vázquez.



Vázquez ha coincidido con los representantes del Colectivo Gamá en que los datos oficiales sobre delitos homófobos son escasos, y en muchos casos, al denunciar se oculta que el delito es derivado de la orientación sexual de la víctima.