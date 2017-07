El Gobierno canario muestra su firme condena y repulsa por el asesinato de Donna

El Gobierno de Canarias ha mostrado "su más firme repulsa y condena por el asesinato de Donna C., cometido presuntamente por su pareja en el municipio grancanario de Mogán, y ha trasladado sus condolencias a la familia.



Precisamente, ha sido el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias la institución que ha informado en primer lugar de este nuevo crimen relacionado con la violencia machista, el tercer asesinato de una mujer presuntamente a manos de sus parejas en lo que va de año.



El viernes, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Claudina Morales, tuvo conocimiento de la hospitalización de la mujer agredida y, tras seguir su evolución, ha recibido la noticia de su fallecimiento, según informaron fuentes de su departamento.



"Es imprescindible que cualquiera que vea o conozca casos de violencia contra las mujeres los denuncie, no podemos permanecer callados", ha declarado Claudina Morales.



Tanto las mujeres como cualquier ciudadano deben llamar al 112 o al 016 ante cualquier caso de violencia machista, ha recordado.



Claudina Morales ha subrayado que la violencia machista supone una intolerable vulneración de los derechos humanos y un atentado a la dignidad e integridad moral y física de las mujeres, así como la de sus hijas e hijos.



"La violencia de género no es un asunto privado ni solo de las mujeres, sino que es un grave y devastador problema social que afecta al conjunto de la ciudadanía", ha alertado la directora del Instituto Canario de Igualdad.



En un comunicado, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, ha ratificado "el absoluto compromiso del Ejecutivo canario con la asistencia a las víctimas" y con la prevención y erradicación de la violencia machista.



"Debemos rebelarnos contra la violencia machista", sostiene Barragán, quien pide la máxima repulsa social contra cualquier manifestación de la violencia hacia las mujeres porque, subraya, solo con la unidad y el firme compromiso del conjunto de la sociedad lograremos erradicarla.