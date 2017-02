El Gobierno canario decreta la situación de alerta por lluvias en todas las Islas

La Dirección General de Emergencias y Seguridad del Gobierno canario ha declarado la situación de alerta por lluvias en todo el archipiélago a partir de la medianoche de este viernes, según ha informado en un comunicado.



La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado fuertes lluvias y vientos en toda Canarias, con precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora y vientos de hasta 80 kilómetros por hora.



En la nota del Gobierno canario, en la que no especifica la duración de la alerta , se recomienda prestar atención a las previsiones meteorológicas y a las recomendaciones de las autoridades, y aconseja revisar el estado de los tejados, azoteas y bidones de aguas, así como desagües y bajantes.



Así mismo, recomienda no estacionar vehículos en el cauce de los barrancos, evitar los desplazamientos y en caso de necesidad conducir con precaución y no circular por zonas que se puedan inundar.



En caso de tormentas, desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias también se aconseja desenchufar los aparatos eléctricos, cerrar ventanas y puertas de las viviendas, ya que las corrientes de aire atraen los rayos, entre otras medidas a adoptar.



La Dirección General de Seguridad y Emergencias ha trasladado también a los cabildos de las islas las recomendaciones que deben seguir.