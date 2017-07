Hidalgo considera que la sentencia sobre la zona azul solo afecta a un caso en concreto

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), considera que la sentencia que anula varias multas por aparcamiento en la zona azul de la ciudad afecta únicamente a un caso concreto y no cuestiona previsiblemente el sistema en vigor.



Hidalgo ha señalado que el Ayuntamiento todavía no ha recibido la sentencia que anula dos sanciones impuestas en 2014 a un vecino de la ciudad por aparcar en la zona azul, pero ha recordado que se trata de un recurso a una infracción anterior a la ordenanza en vigor.



Por ello, deduce que no cuestiona el sistema de aparcamiento en zona azul en su totalidad.



En cualquier caso, el alcalde ha avanzado que, probablemente, el Ayuntamiento recurra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas.