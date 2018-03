El IV plan de salud de Canarias se debatirá en el Parlamento a finales de año

El IV plan de salud de Canarias, un instrumento estratégico de planificación, coordinación y programación de las actuaciones del Sistema Canario de la Salud, se debatirá en el Parlamento a finales de 2018 para su aprobación.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha comparecido este viernes en comisión parlamentaria para hablar del plan de salud, a instancias de Podemos y PP, y ha anunciado que ya trabajan en la evaluación del anterior plan, vigente entre 2016 y 2017 y aprobado por unanimidad.

José Manuel Baltar ha anunciado que publicarán la evaluación del anterior plan, proceso "fundamental" para redactar el nuevo y algo que nunca antes se había hecho.

Ha comentado que a mediados de marzo se reunirá una comisión técnica para empezar a trabajar en el nuevo plan, un "documento básico que tiene que marcar las líneas de la Consejería de Sanidad".

Asimismo, ha recordado que ha habido tres planes de salud en Canarias, de 1997 a 2000, de 2004 a 2008 y de 2016 a 2017.

"Es muy duro estar sin plan de salud pero mucho más estar sin Presupuestos Generales del Estado", ha aseverado Baltar, quien ha abogado por la participación y por la unanimidad en el nuevo plan.

El diputado del PP Zacarías Gómez ha señalado que es curioso que dos grupos tan opuestos, como el suyo y el de Podemos, reclamen un nuevo plan de salud, lo que significa que la sanidad anima a concitar acuerdos.

Ha pedido a los partidos que luchen por repetir la unanimidad del anterior plan, ya que se trata de "una guía fundamental para poder trabajar".

No obstante, ha advertido de que el anterior plan "no ha terminado de funcionar ni de calar", aunque estar hoy sin plan es no tener una guía básica "ambiciosa, realista y renovada" sobre la que trabajar para resolver las carencias de la sanidad pública canaria.

El diputado de Podemos Juan Márquez ha criticado que el plan de salud no esté en la política del Gobierno, que ha abandonado los consejos de salud, a su juicio elemento principal de esta estrategia.

Ha denunciado el desmantelamiento de los servicios públicos a favor del sector privado y ha pedido que se prorrogue el plan anterior hasta finales de 2018, aunque para ello sea necesario plantear nuevas medidas y actualizar algunos aspectos.

El diputado del PSOE Marcos Hernández ha explicado la importancia del plan de salud, que establece la accesibilidad y equidad del sistema, empodera a los ciudadanos y contempla la eficiencia y la sostenibilidad de la sanidad.

En su opinión, el nuevo plan, como el anterior, debe aprobarse por unanimidad, para lo que es necesario un trabajo previo con los profesionales para elaborar una estrategia integradora.

El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos Chinea ha mostrado series dudas respecto a sacar adelante un nuevo plan de salud, pues en el anterior hay muchas actuaciones que aún no se han implementado.

Para Jesús Ramos Chinea, habría que plantearse si lo que no hay que cambiar es el plan o la gestión de la sanidad pública.