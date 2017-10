Ibarra cree que los dos puertos capitalinos deben trabajar de forma conjunta

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha considerado que es tiempo de que los dos grandes puertos canarios empiecen a trabajar de forma conjunta, idea que está seguro que comparte el titular de los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior.



En declaraciones a los periodistas, Ibarra ha señalado que los dos grandes puertos de las islas deben buscar una sinergia "porque hay veces que deben ser competidores, pero otras les iría mejor si fueran juntos".



Este trabajo en conjunto también se debe hacer con Puertos del Estado, pero "no lo hace y siempre lo ha criticado".



Para Ibarra, la gran asignatura pendiente de los puertos canarios "es saltar el debate insularista y empezar a trabajar en proyectos en común".



El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha hecho estas manifestaciones con motivo de su participación en el sexto Salón Atlántico de Logística y Transporte que se celebra en la capital grancanaria.



Al Salón estaba invitado Ricardo Melchior para participar en un coloquio junto con Ibarra, si bien el directivo tinerfeño no ha podido asistir.



El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas también se ha referido al problema surgido con la naviera Boluda tras su marcha al puerto de Santa Cruz de Tenerife ante las altas tarifas de la estiba de La Luz.



Ibarra ha dicho que Boluda es "una gran empresa, de la mayores navieras de España, que siempre se ha portado muy bien con el puerto de Las Palmas, incluso en los peores años, y aún mantiene las líneas internacionales en sus instalaciones porque es donde está el movimiento de contenedores".



La empresa ha trasladado a Tenerife el movimiento de contenedores interinsulares, que suponen el 3% de ese tráfico en el puerto de La Luz (1.400 contenedores menos al mes), pero confía en que los estibadores de Las Palmas lleguen a un acuerdo con Boluda pese a que, de momento, no se ha logrado.



Por ello, Ibarra ha indicado que en el próximo consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas volverá a manifestar su "decepción" a los estibadores por "no ser capaz de resolver" este problema.



"No me cansaré de insistir a los estibadores de Las Palmas que el coste de la estiba no puede ser tan diferente al de Santa Cruz de Tenerife u otros puertos, no es una cuestión de insularismo, sino de competitividad", ha remarcado Luis Ibarra.