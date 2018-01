Investigado en Navarra un residente en Canarias por estafas en la venta de productos por internet

La Guardia Civil de Navarra investiga a un hombre residente en Canarias como presunto autor de cinco delitos de estafa a través de una página de compraventa de internet en la que ofertaba artículos que no llegaba a enviar luego a quienes los adquirían.



Una denuncia de un ciudadano navarro que había comprado en una web una PS4 valorada en 150 euros pero nunca la recibió llevó a investigar al acusado, según ha informado este viernes el instituto armado.



Las pesquisas de sus agentes les llevaron a descubrir que el hombre había cometido otras cuatro estafas más, de las que fueron víctimas personas residentes en Valencia, Girona, Barcelona y Valladolid, destaca.



El acusado anunciaba la venta de productos de poco valor económico pero que, una vez realizada la venta y cobrado el dinero, iniciaba un proceso de "embaucamiento o engaño", en el que alegaba diferentes problemas para justificar que sus envíos no llegaran a los compradores.



Entre esas excusas citaba su residencia en Canarias para alegar problemas de aduana, lo que argumentaba enviando una fotografía de un justificante que no se correspondía con el pedido pero que podía llegar a engañar a la víctima y alargar el proceso de reclamación, con lo cual esperaba que, pasado el tiempo, por apatía o hastío desistiera y diera el dinero por perdido, detalla.



Por ello, al hombre, de 34 años, se le imputan cinco delitos de estafa que le habrían reportado un beneficio total de 710 euros, precisa la Guardia Civil.