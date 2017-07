Jueves de calima en las islas orientales

Los cielos nubosos predominarán este jueves en el norte y nordeste de las islas por debajo de los 600 metros de altitud, mientras que en el resto de zonas se registrarán intervalos por la tarde, cuando se prevé calima en el este de Fuerteventura y Lanzarote y el sureste de Gran Canaria.



Las temperaturas registrarán un ligero aumento, que será moderado a notable en las máximas de medianías y zonas altas de Tenerife y Gran Canaria, y el viento soplará del nordeste en las islas occidentales y del norte en las orientales.



En el mar habrá nordeste fuerza 4, localmente 5 en los extremos noroeste y sureste. Marejada, localmente fuerte marejada en noroeste y sureste. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En costa suroeste, variable 2 o 3 con brisas y marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 o 2 metros.



La predicción del tiempo por islas es la siguiente:



LANZAROTE



Nuboso o cubierto, disminuyendo a poco nuboso en el interior y costa este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h. Probabilidad de rachas ocasionales que alcancen los 40 a 50 km/h en el interior y costas sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 22 29



FUERTEVENTURA



En el norte y oeste, nuboso o cubierto, tendiendo a poco nuboso por la tarde; en el resto poco nuboso con algún intervalo matinal. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte de 20 a 30 km/h. Probabilidad de rachas ocasionales que alcancen los 40 a 50 km/h en el interior y costas sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 22 30



GRAN CANARIA



En el norte de la isla, por debajo de unos 600 a 800 metros de altitud, nuboso o cubierto, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa durante la madrugada y últimas horas del día, principalmente en medianías. En el resto, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios en zonas costeras del norte y en ascenso en el resto de la isla, más acusado de las máximas en medianías y zonas altas de la vertiente sur. Viento de componente norte de 20 a 35 km/h, más intenso en costas oeste y sureste, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 60 km/h; en costas suroeste, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 21 27



TENERIFE



En vertientes norte y nordeste de la isla, por debajo de unos 700 a 800 metros de altitud, predominio de cielos nubosos, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa durante la madrugada y últimas horas del día, principalmente en medianías. En el resto, poco nuboso a despejados. Temperaturas en ascenso, más acusado de las máximas en medianías y zonas altas de la vertiente sur. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, más intenso en puntas noroeste y nordeste y costa sureste, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 40 a 50 km/h; en costas suroeste y norte, predominio de las brisas. En cumbres centrales, suroeste con intervalos de fuerte.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 30



LA GOMERA



En vertientes norte, por debajo de unos 700 a 800 metros de altitud, predominio de cielos nubosos, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa durante la madrugada. En el resto, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios en zonas de costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento de componente norte de 20 a 35 km/h, más intenso en puntas oeste y este, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 50 km/h; en costas sur, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 22 28



LA PALMA



En vertientes norte y nordeste, por debajo de unos 800 a 900 metros de altitud, predominio de cielos nubosos, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa durante la madrugada principalmente en medianías; en el resto, poco nuboso a despejado. Temperaturas en ascenso, más acusado de las máximas en medianías y zonas altas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, más intenso en puntas noroeste y sur, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 40 a 45 km/h; en costas suroeste, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 21 28



EL HIERRO



En vertientes norte y nordeste, por debajo de unos 600 a 800 metros de altitud, intervalos nubosos. En el resto, poco nuboso a despejado. Temperaturas con pocos cambios en zonas de costas y en ascenso en medianías y zonas altas, más acusado de las máximas. Viento del nordeste de 20 a 30 km/h, más intenso en puntas noroeste y nordeste, donde las rachas pueden superar ocasionalmente los 50 km/h; en costas suroeste, predominio de las brisas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 18 25