Lluvias débiles y temperaturas sin cambios este lunes

Las nubes y los claros alternarán en los cielos de Canarias este lunes, cuando se espera alguna lluvia débil y ocasional en zonas del este y del nordeste, el viento tenderá a amainar y las temperaturas serán similares a las de jornadas anteriores, según la Agencia Estatal de Meteorología.



Hasta 27 grados de máxima se alcanzarán en Santa Cruz de Tenerife, donde la temperatura más baja será de 22, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre 21 y 26 grados, de acuerdo a su predicción, que indica que el viento se prevé del nordeste moderado al comienzo del día pero con tendencia a amainar y ser flojo y a girar a este más adelante.



En las aguas de Canarias se esperan vientos del nordeste y fuerza entre 3 y 6 pero que perderán intensidad con el paso de las horas, marejada con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.



La predicción del tiempo para mañana por islas:



LANZAROTE



Intervalos nubosos de nubosidad alta; en la costa este predominio de cielos nubosos a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del nordeste disminuyendo a este flojo durante la mañana. Brisas en costas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C)::



Arrecife 21 28



FUERTEVENTURA



Intervalos nubosos de nubosidad alta; en la costa este predominio de cielos nubosos a primeras horas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento del nordeste disminuyendo a este flojo durante la mañana. Brisas en costas.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 22 27



GRAN CANARIA



Intervalos nubosos de nubes altas en general. En el nordeste y este predominio de cielos nubosos durante la primera mitad del día con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso, que será más acusado en medianías y zonas altas de la vertiente norte. Viento del nordeste moderado disminuyendo a flojo. Brisas en costa suroeste. En cumbres, viento de componente sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 21 26



TENERIFE



Intervalos nubosos de nubes altas en general. En el nordeste y este predominio de cielos nubosos, principalmente durante la primera mitad del día con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso, que será más acusado en medianías y zonas altas de la vertiente oeste. Viento del nordeste que irá disminuyendo en intensidad a lo largo del día, con brisas en costa oeste. En cumbres centrales, viento de componente sur con intervalos de fuerte por la tarde.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 27



LA GOMERA



Intervalos nubosos de nubes altas en general. En el nordeste predominio de cielos nubosos, principalmente durante la primera mitad del día con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso, que será más acusado en zonas de interior. Viento del nordeste que irá disminuyendo en intensidad a lo largo del día, con brisas en costa suroeste. En cumbres, viento de componente sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 22 26



LA PALMA



Intervalos nubosos de nubes altas en general. En el nordeste y este predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas y apertura de claros por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso, que será más acusado en medianías de la vertiente oeste. Viento del nordeste que irá disminuyendo en intensidad a lo largo del día, con brisas en costa oeste. En cumbres, viento de componente sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 22 25



EL HIERRO



Intervalos nubosos de nubes altas en general. En el nordeste predominio de cielos nubosos, principalmente durante la primera mitad del día con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a primeras horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero ascenso, que será más acusado en zonas de interior. Viento del nordeste que irá disminuyendo en intensidad a lo largo del día, con brisas en costa suroeste. En cumbres, viento de componente sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 17 22