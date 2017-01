Localizados en Telde tres niños sin inscribir, vacunar ni escolarizar

Los servicios sociales de Canarias han asumido el cuidado de tres niños de ocho, siete y un año localizados por la Policía en un barrio de Telde (Gran Canaria), a los que sus padres no habían inscrito en el Registro Civil, ni vacunado, ni llevado al médico, ni tampoco escolarizado.



Según ha informado este martes la Jefatura de Superior de Policía de Canarias, su Unidad de Familia y Mujer tuvo conocimiento en octubre de la posible presencia de menores en un domicilio del barrio de Jinámar cuyo nacimiento no constaba en los registros públicos.



Los agentes descubrieron que se trataba de tres hermanos a los que su familia mantenía ocultos en su domicilio, casi sin contacto con el exterior, y que la mayor de ellos, una niña, padecía una enfermedad que dificultaba de forma grave su movilidad.



La familia cambió de vivienda cuando advirtió que estaba siendo vigilada por los Servicios Sociales, pero la Policía logró averiguar su nuevo domicilio y comprobó que los niños no habían sido inscritos en el Registro Civil, que no tenían seguimiento médico, vacunas ni formación educativa y que, cada vez que enfermaban, era su madre la que les administraba medicamentos.



Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de Las Palmas, que ordenó que los niños fueran retirados del domicilio familiar y acogidos en un centro de menores de la isla.



Además, la niña de ocho años con problemas de movilidad ha sido ingresada en un hospital, para que se diagnostique su enfermedad.



La madre de los menores acaba de dar a luz a otro bebé en un hospital de la capital grancanaria, algo que ya sido comunicado a la la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias.