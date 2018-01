Marruecos adjudica sondeos petrolíferos frente a las costas de Canarias

Marruecos ha adjucado a la compañía ENI los permisos para realizar sondeos petrolíferos frente a las aguas de Lanzarote y Fuerteventura, islas que mostraron en 2014 su rechazo al petróleo. Las prospecciones ocuparán un área de 23.900 kilómetros cuadrados en una profundidad de 1.000 metros.

Según informa el periódico ABC, la empresa ha recibido el permiso después de que Marruecos haya llevado a cabo análisis batimétricos y sísmicos "de muy alta resolución y con equipamiento técnico adquirido en 2015".

Los sondeos se realizarán en frente a las ciudades de Sidi Ifni, Tan Tan y Tarfaya. ENI tiene el 75% de participación en estos depósitos y el resto está controlado por Onhym.

Además, las autoridades marroquíes han anunciado la creación de la zona industrial de Tarfaya que costará 8 millones de euros y contará con 35 hectáreas para saneamiento, electrificación, cableado de telefonía e iluminación pública y estudios de ingeniería civil.

La noticia se conoce después de que este periódico publicara que buceadores profesionales de Lanzarote y Fuerteventura detectaran explosiones que concordaban con las de sondeos petrolíferos.

El buceador Carlos Suárez (del Centro Océanos de Fuego, en Lanzarote) y veterano en las profundidades aseguró a Canarias Ahora haber identificado estas explosiones con las que realizan buques especializados. Además, Sofía Menéndez, miembro del colectivo Agonane-Ecologistas en Acción, escribió dos días después de se detectasen estas explosiones sónicas a la delegada del Gobierno en Canarias, quien rechazó tener constancia de que se estuvieran realizando prospecciones en Canarias.

Energía y Medio Ambiente también aseguraron a este periódico no haber autorizado sondeos en los fondos de Lanzarote y Fuerteventura. Ambos departamentos del Ejecutivo de Mariano Rajoy no descartaron que pueda tratarse de campañas científicas que se estén realizando en la zona, aunque matizan que no tienen constancia de ello.

Así mismo, Fuerteventura lleva años esperando para contar con una línea que vuelva a conectar Canarias con Tarfaya. La línea lleva cerrada desde que el accidente del ferri Assalama en 2008. El barco todavía se puede ver a las afueras del puerto africano.