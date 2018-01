Negrín elige a un tertuliano de la Cadena Ser para sustituir al que expulsó de la radio pública por criticarle

El presidente de Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín Dorta, ha enmarcado la expulsión del tertuliano de la radio autonómica que lo criticó en motivos de equilibrio y en lo que este domingo ha calificado como “hecho habitual”, es decir, “que en las tertulias de radio se renueven sus participantes acogiendo voces diversas”. Rafael Álvarez, que criticó los falsos directos en Televisión Canaria y la gestión del presidente de RTVC, ha sido la única persona removida en esa presunta renovación. Álvarez ha sido sustituido en la tertulia de cada martes por un comentarista de la Cadena Ser, José Miguel Fraguela.

Negrín explica en su comunicado que la presencia en Canarias Radio de cinco tertulianos que son columnistas de Canarias7, entre otros el expulsado, quiebra “el principio de equilibrio al que estamos obligados”. Al presidente de RTVC no le parece “razonable que mientras la mayoría de periodistas contertulios trabaja o colabora en el mismo periódico, Canarias7, algunos desde hace diez años en antena, no haya ninguna voz del resto de las cuatro cabeceras canarias, es más, los periódicos líderes de ambas provincias, El Día y La Provincia, no tienen voz en la radio pública canaria. Canarias7, por el contrario, cuenta con hasta cinco representantes”. Rafael Álvarez no es periodista ni personal de plantilla de ese periódico, como tampoco lo son los otros dos contertulios y columnistas de Canarias7 que han renunciado a continuar colaborando con la emisora tras la purga a Álvarez, los escritores Santiago Gil y Emilio González Déniz.

La empresa editora de Canarias7, Inforcasa, participa en el capital de Videoreport, actual proveedora de los servicios informativos de Televisión Canaria y una de las productoras que opta al polémico concurso de 144 millones de euros por la prestación de ese servicio. La cadena Ser, por su parte, en cuya nómina de colaboradores se encuentra el tertuliano elegido por Negrín para sustituir a Rafael Álvarez, participa de uno de los grupos empresariales que también opta a ese concurso. No hay noticias de que el presidente de RTVC haya fichado a tertulianos de La Provincia, El Día o La Opinión de Tenerife, los que según su comunicado sufren ese desequilibrio. Hace más de un año que el director de Canarias Ahora, Carlos Sosa, también dejó de ser llamado a esas tertulias, sin que se le haya ofrecido todavía una explicación creíble. Algo similar le ocurre al director adjunto de Canarias7, Manuel Mederos, según ha explicado él recientemente en un artículo.

En su comunicado de este domingo, Negrín acusa a Canarias7 y a Canarias Ahora de haberle censurado su versión, que en forma de réplica envió a los directores de ambos periódicos la noche he del sábado, concretamente a las 20:10 horas. Molesto porque no se atendiera de inmediato su solicitud, la mañana de este domingo emitió un comunicado acusando a ambos directores de erigirse en “defensores de la libertad de expresión” y de, a su vez “censurar mi escrito e incluso mentir en un editorial asegurando que no he dado la cara”. Canarias Ahora no ha publicado jamás un editorial en tal sentido, aunque sí puede demostrar que Negrín no contesta nunca los requerimientos de información que se le piden antes de publicar informaciones que atañen al puesto que ocupa.

La versión que ha ofrecido este domingo el presidente de RTVC contradice por completo la ofrecida el viernes pasado por el director de Canarias Radio, Miguel Guedes, que contestó escuetamente a este periódico que él se limitó a ejecutar una orden de la presidencia del ente público. Guedes jamás habló de restructuración del equipo de colaboradores habituales ni de ningún tipo de desequilibrio. Se ciñó en todo momento a que solo cumplía una orden y se negó amablemente a contestar a cualquier otra pregunta.