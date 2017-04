Nubes altas y calima para este sábado en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Canarias intervalos de nubes altas y ligera presencia de calima. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en el litoral , que será más acusado en el interior de las islas.

El viento soplará de componente este con predominio de la dirección este flojo, más intenso en horas centrales.

En el mar, se esperan vientos del este o nordeste de fuerza 3 a 4 que arreciarán durante la noche a fuerza 5 en los extremos norte y sur de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera.

Habrá marejadilla o marejada en general, mientras que en las costas occidentales se prevé viento variable de fuerza 2 y mar rizada. Mar de fondo del norte con olas de un metro.



LANZAROTE



Intervalos de nubes altas; algún intervalo de nubes bajas en el litoral este durante las primeras horas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso afectando principalmente a las máximas, siendo ascenso ligero en costas, y más acusado en el interior. Viento del nordeste, de 10 a 25 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Arrecife, 16 Y 27



FUERTEVENTURA



Intervalos de nubes altas; algún intervalo de nubes bajas en el litoral este durante las primeras horas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso afectando principalmente a las máximas, siendo ascenso ligero en costas, y más acusado en el interior. Viento del nordeste, de 10 a 25 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Puerto del Rosario, 18 y 26



GRAN CANARIA



intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, siendo ligero en costas y más acusado en el interior. Viento del nordeste flojo en general, girando a este en horas centrales, de 10 a 30 km/h, más intenso en las costas noroeste y sureste y en costas sur y norte en horas centrales; en costa oeste, viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Las Palmas de Gran Canaria, 18 y 25





TENERIFE



Intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, siendo ligero en costas y más acusado en el interior. Viento del nordeste flojo en general, girando a este en horas centrales, de 10 a 30 km/h, más intenso en las puntas noroeste y sureste y en costas sur y nordeste (fachada norte de Anaga) en horas centrales; en costas norte y oeste, viento variable flojo con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Santa Cruz de Tenerife, 18 y 25





LA GOMERA



Intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, siendo ligero en costas y más acusado en el interior. Viento variable flojo con brisas, girando a dirección este e intensificándose en horas centrales de 10 a 25 km/h, afectando especialmente a las puntas sur y este.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



San Sebastián de La Gomera, 18 y 25





LA PALMA



Intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, siendo ligero en costas y más acusado en el interior. Viento del este entre 10 a 25 km/h, más intenso en puntas norte y sureste, predominando en horas centrales la componente sur; en el oeste, viento variable flojo, con brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Santa Cruz de La Palma, 18 y 25





EL HIERRO



Intervalos de nubes altas. No se descarta calima ligera. Temperaturas en ascenso, siendo ligero en costas y más acusado en el interior. Viento del nordeste flojo con brisas, girando a dirección este por la tarde, cuando será más intenso en las puntas sur y nordeste, entre 15 a 30 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (º C):



Valverde, 17 y 24