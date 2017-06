Una concejala del PP en el Ayuntamiento de Santa Brígida renuncia por "comportamientos antidemocráticos"

La concejala del Ayuntamiento de Santa Brígida Raquel Santana ha presentado en el Registro Municipal un escrito por el que anuncia su decisión de abandonar el grupo político del Partido Popular (PP), motivo por el que pasará a formar parte del Grupo Mixto.

El Consistorio indica en un comunicado que la edil resume en su texto haber tomado la decisión para “trabajar por mi municipio desde otra perspectiva política y al margen del grupo político que hasta el día de hoy me ha representado”.

Con esta decisión, el PP queda con tres concejales de los cuatro que obtuvo en las pasadas elecciones de junio de 2015.

Santa lamenta en su escrito que “a pesar de que la Constitución y los estatutos de los partidos contemplan la democracia interna, en la realidad, se producen notables carencias y limitaciones que generan situaciones y comportamientos antidemocráticos”.

“Ante mi rechazo a actitudes de judicialización de la política municipal, totalmente contraria a mi forma de concebir el ejercicio de mis funciones de concejal dentro de un proyecto político, que no es otra que aportar conocimientos en beneficio del bienestar y progreso de nuestro municipio y de sus vecinos. Ante esta situación, me encuentro ante la responsabilidad de trabajar por mi municipio desde otra perspectiva y al margen del grupo que hasta el día de hoy me ha representado”, sostiene.

El Ayuntamiento destaca que, si bien se han producido diversos cambios en cuanto a los concejales electos que obtuvieron representación en el pleno, el caso más destacado es el del PP, ya que han dimitido las tres personas que encabezaban la lista.

En Cambio por Sataute (CxS) se han mantenido los dos primeros candidatos, pero el tercer puesto logrado dio lugar a la renuncia de los que figuraban en dicha posición y en el cuarto puesto, por lo que tuvo que asumir el cargo el quinto en la lista.

En el caso de ANDO Sataute, se produjo este mes la dimisión de Eduardo Martín y la renuncia de la siguiente candidata, por lo que en el pleno del jueves 29 se incorporará el nuevo concejal, Daniel López, con lo que son siete los cambios de concejales que hasta la fecha se han producido respecto a la composición inicial de las listas electorales con representación municipal.

La composición del Pleno queda a partir de ahora de la siguiente forma: ANDO Sataute, 4 concejales; PP, tres concejales, CxS (Cambio por Sataute), tres concejales, UxGC (Unidos por Gran Canaria), dos concejales. Y un concejal por el PSOE, NC (Nueva Canaria), Cs (Ciudadanos), CCD (Coalición de Centro Democrático) y una edil no adscrita.