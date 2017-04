El PP pide revisar el protocolo de abastecimiento de agua a Las Palmas de Gran Canaria ante emergencias

El PP ha solicitado que se revisen los protocolos de abastecimiento de agua a Las Palmas de Gran Canaria en situaciones de emergencia, en vista del corte de suministro que sufrió el barrio de Jinámar en la noche del viernes al sábado debido a un vertido de gasóleo en el puerto.



En un comunicado, el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Ángel Sabroso, califica "del todo sorprendente" que el hecho de parar la desaladora durante unas horas "implicase el corte inmediato del suministro de agua en algunos barrios".



A juicio del grupo popular, lo sucedido pone de manifiesto "que algo no ha funcionado bien" y es necesario que se explique "con claridad, se detecten las deficiencias y se subsanen", para que posibles accidentes futuros no tengan "un impacto más profundo en los 383.000 vecinos de la ciudad".



"Es muy difícil de entender que una emergencia que implica una parada de la planta de desalación tenga consecuencias inmediatas en el abastecimiento a los vecinos. No había pasado ni una hora desde la parada de la planta y ya sufrieron cortes del servicio de abastecimiento de agua en barrios como Jinámar o Tafira. ¿Y la red de depósitos con los que cuenta la ciudad?", se cuestiona Sabroso.



El PP recuerda que el consumo medio de agua en Las Palmas de Gran Canaria es de unos 80.000 metros cúbicos diarios y solo el denominado "Gran depósito", que debería servir para abastecer a la ciudad ante imprevistos como el del viernes, tiene capacidad para almacenar 500.000 metros cúbicos.



"Eso sin contar los numerosos depósitos de capacidad media y baja que complementan la red de instalaciones hidráulicas de la capital", prosigue el concejal Ángel Sabroso, que cree que el Consistorio y la empresa de aguas, Emalsa, "deben estar preparados" para una incidencia como la ocurrida este fin de semana.



Los populares se preguntan "cuánto tiempo se hubiera quedado la ciudad sin agua" si en vez de una mancha de gasóleo de 3 kilómetros y una parada en la producción de agua de un par de horas "hubiera sido algo mucho mayor"



"Afortunadamente lo ocurrido no ha sido grave y lo ideal que es que pase al capítulo de lo anecdótico, pero que sirva de oportunidad al Ayuntamiento para revisar bien el funcionamiento y protocolos de actuación en caso de paradas de emergencia de la producción de agua", subraya el viceportavoz del PP.