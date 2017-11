El PSOE pide que los Presupuestos de 2018 de Canarias registren en Educación un aumento del 4%

El PSOE canario ha hecho suyas las reivindicaciones de la Plataforma Ciudadana del 4 % para la Educación Ya y las defenderá en el trámite parlamentario de los Presupuestos de 2018 de la Comunidad Autónoma de Canarias, según ha asegurado su secretario general, Ángel Víctor Torres.

El miembro de la plataforma Bernardino Ruiz, tras mantener una reunión con dirigentes del PSOE canario, ha valorado el aumento de las partidas para Educación en torno a los 100 millones de euros, pero ha apuntado que la subida del 3,57 % está lejos del 4% que fue aprobado por el Parlamento canario "por todos los grupos salvo CC".



Ruiz ha recordado que su colectivo promociona que se cumpla la Ley Canaria de Educación, que prevé para el año 2022 que Canarias alcance el 5% del producto interior bruto (PIB).



"Llevamos varios años sin aumento presupuestario en Educación y, aunque es la primera vez que se suben este aumento es raquítico. Eso nos preocupa porque los plazos están ahí y con este ritmo no se puede cumplir la Ley", ha subrayado.



Según Ruiz, su colectivo ha detectado una serie de asuntos en los presupuestos que "son mejorables" y ha destacado que a los partidos políticos les hacen propuestas para que la partida de Educación crezca al 4 por ciento.



"En esos 100 millones no hemos detectado ningún dinero para el aumento de plantilla, cuando Canarias ha reducido su plantilla en 1.800 profesores desde 2008 y, además, en aquel año ya se tenía 2.000 menos que la media del Estado", ha agregado Ruiz, quien ha defendido que con las cifras actuales de docentes no se pueden atender todos los programas educativos.



Ruiz ha apuntado que terminada la primera ronda con los partidos van a iniciar una segunda por que han observado una "gran receptividad" por las formaciones que aprobaron la Proposición No de Ley de subida al 4 % en el 2018 y que, salvo CC, "todos están en la línea de mejorar las partidas de Educación".



Por su parte, Ángel Víctor Torres ha recordado que el PSOE ya le planteó al Gobierno que respondiera a una necesidad histórica de Canarias como las guarderías, para la educación de 0-3 años, y que casi está aprobado que se dote con un mínimo de 11 millones de euros.



"Nuestra segunda propuesta era la necesidad de realizar un esfuerzo para que los Presupuestos tuviesen el 4 % del PIB en Educación y a esto nos han dicho que no", ha subrayado.



Según Torres, cuando se habla de unas cuentas que suben en casi 1.000 millones, dejar a la Educación en un aumento del 3,57 % "es decir no a una reclamación histórica" y, entre los asuntos que le preocupa en el área, ha subrayado la presencia en las cuentas de menos partidas para la sustitución del profesorado que esté de baja.



En su opinión, hay que respetar los acuerdos de las mayorías parlamentarias -"son decisiones legítimas y democráticas"- y que, por ese motivo, el PSOE canario está en estos momentos "muy lejos de aprobar" las cuentas autonómicas presentadas por el Ejecutivo regional.