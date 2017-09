Las Palmas de Gran Canaria duplica la presencia policial y mejora su Centro de Emergencias

Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha "medidas de seguridad importantes", que incluyen duplicar el número de policías que patrullan por la ciudad, a raíz de los atentados terroristas de agosto en Cataluña y mejorar su centro de Seguridad y Emergencias (Cemelpa), según ha confirmado este lunes su alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE).



"Hemos implementado algunas medidas, colocando unos treinta obstáculos nuevos en toda la ciudad, algunos en zonas emblemáticas como la playa de Las Canteras, siguiendo las instrucciones de la Delegación del Gobierno y yendo incluso más allá, porque hemos hecho refuerzos que no se nos han solicitado", ha explicado el alcalde.



Augusto Hidalgo ha aclarado que "no hay ninguna alerta especial ni ningún miedo especial" de que la capital isleña sea objetivo del terrorismo yihadista y ha asegurado que la suya es "una de las ciudades más seguras del mundo", pero ha argumentado que esas acciones preventivas se han implementado al considerar que "era pertinente que la sensación de seguridad fuera manifiesta".



No obstante, ha matizado que entiende que, "a veces, es imposible evitar un atentado de este tipo", porque "es imposible medir hasta el último resquicio que puede ser ocupado por una persona que está dispuesta a inmolarse".



En todo caso, ha insistido en que "hasta hoy se ha mantenido el duplicar el número de efectivos" policiales y también siguen vigentes las otras de las prevenciones que se decidió adoptar a consecuencia de "los lamentables sucesos de Barcelona de este agosto pasado".



Precauciones que se activaron "en el mismo momento en que se producían esos acontecimientos", pues "al día siguiente reforzamos toda la seguridad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria", ha subrayado el alcalde, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras presentar unos nuevos vehículos que ha adquirido el Ayuntamiento para la unidad especial de la Policía Local.

Mejoras en el Centro de Seguridad y Emergencias

En obras destinadas a mejorar las instalaciones del Centro Municipal de Seguridad y Emergencias se destinarán 400.000 euros.

Entre los trabajos, se incluye la creación de nuevas entradas y salidas a esas instalaciones, que "tienen una difícil accesibilidad para unos servicios de emergencias", y dotarlas de nuevas plazas de aparcamientos para vehículos policiales será la finalidad de esas obras, que se comenzarán a ejecutar en enero de 2018, ha dicho el alcalde.



Augusto Hidalgo ha presentado además tres nuevos furgones que ha adquirido el Ayuntamiento para el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA), la unidad especial de la Policía Local, con un gasto de 88.498 euros.



El alcalde ha argumentado que la compra de nuevos furgones para el GOIA, que contará así con seis de esos vehículos, pues ya poseía otros tres, era necesaria porque su flota no se había renovado desde 2005 y porque convenía incrementar la movilidad de los 59 agentes que conforman esa unidad, creada para intervenir en situaciones especiales.



Además, ha expuesto que la actuación prevista en el Cemelpa es precisa porque "garantiza su idoneidad y total preparación para atender las necesidades más urgentes de la ciudad", que ahora mismo no está asegurada porque fue inaugurada con distintas deficiencias por los anteriores gobernantes de la capital isleña, del PP.



Esas deficiencias fueron constatadas, según ha relatado Hidalgo, el mismo año en que él accedió a la Alcaldía, en 2015, cuando en octubre se registraron unas lluvias torrenciales que revelaron que en sus edificios había goteras y que los accesos y los aparcamientos existentes, que eran de barro, dificultaban la acción de los servicios de emergencias, llegando a dejar atrapados sus vehículos.



Frente a esa situación, el alcalde ha recordado que se ejecutaron unas primeras actuaciones que se consideraron más urgentes en 2016, que tuvieron un presupuesto de 200.000 euros y consistieron en reparaciones de los edificios y asfaltado de los accesos, pero ha añadido que todavía se precisan mejoras.



Ya que, según ha argumentado, es necesario que los efectivos con base en ese centro "tengan un acceso directo a la rotonda de La Paterna y un acceso a la circunvalación lo más rápido posible", que ahora mismo no existen, pues su única entrada da a otra vía de tráfico más lento y es estrecha.



Por esta razón, el nuevo acceso se equipará con una calzada de dos carriles en ambos sentidos que actualmente no existe, ha detallado Hidalgo.